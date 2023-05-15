5/15【早晨財經速解讀】 AI救了美股?科技股估值再放大 橋水減持台積電 利空不跌有機會?

五大壽險金控2023年首季大砍台積電（2330）、台達電、鴻海，反手轉進聯發科、聯強及部分金融股，顯示趁第一季科技股大漲16%時，積極賣股、實現資本利得補獲利，同時趁勢調整投資組合、降低投資風險。

2023年第一季台股大漲12.2%，富邦金、國泰金、新光金、中信金、開發金等五金控首季總投資台股債水位（含市值減損）回升到近1.46兆元、季增12.4%幾乎與台股漲幅相當，顯示2023年開春這波台股漲勢，壽險金控多採「低買高賣」的換股操作為主。

國泰金一改上季減碼台股的策略，開始酌量布局，2023年首季持股水位回升到4723.5億元是五金控中水位最高者，季增近20%，遠高於台股漲幅，科技、金融、傳產和電信等四大類股多站買方。

富邦金也連兩季加碼，首季持股水位攀升到3741.2億元、季增19%，主要以科技股為加碼標的，金融、電信股站賣方，傳產以換股為主。

新光金與中信金持股水位各為3246億元、及1996億元，各季增5.3%及8.4%，均低於台股同期漲幅，開發金持股水位則季減8.2%到892億元，顯示這三家金控同步減碼台股，又以開發金賣股、賣最兇。

五金控主要布局科技、金融、傳產和電信等四大類股，2023年首季僅拉高科技股水位、佔總投資水位已攀升到48%，過去偏好的晶圓雙雄，僅剩聯電仍獲富邦金青睞，其餘四家金控則站賣方，而台積電最慘，五家金控全砍。

五金控首季對台積電、聯電總持股債水位各是2954.8億元、557.5億元，各季增4.6%和35%，相較同期股價季增各達18.8%及30%，顯示業者大減碼台積電，聯電只靠富邦金撐住，其餘如鴻海、台達電也幾乎全站賣方。

大加碼的個股，則以聯發科、聯強最顯著，聯強更首度增列在中信金「大額交易名單中」，首季持股水位各是463億元和145億元，各季大增4成和1.3倍，遠高於同期股價各季增26%及3.5%，顯示逢低加碼不手軟。

證券分析師說，美國聯準會5月將是最後一次升息且金融業流動性問題可控，全球製造業景氣有望落底，即便台股4~5月略有回檔，但台股長線投資價值浮現，壽險金控有機會在第二季做長線買點的重新布局。

金管會要求金控及所有子公司對同一人、同一關係人或同一關係企業的授信、投資等交易總餘額達30億元、或達金控淨值5%者，得按季向對外揭露，投資人也透過此資訊，略為窺見各大金控的投資操作態樣。