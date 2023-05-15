操作金融股 兩大壽險金控不同調

國泰金、富邦金兩大壽險金控，2023年首季對金融股操作不同調。據資料顯示，國泰金加碼兆豐金、第一金和元大金這三檔金融股，富邦金卻全站賣方，法人認為，今年銀行和證券型金控優劣勢參半，兩家壽險金控可能是換股操作為主。

據各金控揭露，國泰金首季持有金融股債水位，一舉攀升到987.4億元，居五壽險金控之冠，季增近25%，遠高於同期金融股漲幅1.4%，顯示大加碼；富邦金則相反、對金融股季減11.8%降到490億元。

再進一步以個股來看，富邦金對第一金、元大金、兆豐金這三檔砍很大，並將中租、裕隆等租賃股剔除「大額交易名單」，全面降低金融股部位。

法人說，租賃股因受3月央行升息增加資金成本、又增提預期信用損失因應延滯率，使營收成長趨緩。

金控股則受惠台、美股市大漲，美債殖利率回跌，使金控股的金融資產評價回升，帳上未實現虧損縮小，有助提振資本適足率並減緩增資壓力。

其中銀行型金控最大優勢，是持續受惠台美利差擴大，如第一金、兆豐金仍有換匯（SWAP）收益及淨利息收入支撐獲利；但後市潛在隱憂是，當美國停止升息後，2024年銀行淨利差有下滑風險，獲利是否維持成長也需視景氣下行狀況並牽動信用成本回升幅度。