國泰、富邦金 Q1加碼台股

經濟日報／ 記者廖珮君陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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五大壽險金控2023年首季大砍台積電、台達電、鴻海，反手轉進聯發科、聯強及部分金融股，顯示趁第1季科技股大漲16%時，積極賣股、實現資本利得補獲利，同時趁勢調整投資組合、降低投資風險。

2023年第1季台股大漲12.2%，富邦金、國泰金、新光金、中信金、開發金等五金控首季總投資台股債水位（含市值減損）回升到近1.46兆元、季增12.4%幾乎與台股漲幅相當，顯示2023年開春這波台股漲勢，壽險金控多採「低買高賣」的換股操作為主。

國泰金一改上季減碼台股策略，開始酌量布局，2023年首季持股水位回升到4,723.5億元是五金控中水位最高者，季增近20%，遠高於台股漲幅，科技、金融、傳產和電信等四大類股多站買方。

富邦金也連兩季加碼，首季持股水位攀升到3,741.2億元、季增19%，主要以科技股為加碼標的，金融、電信股站賣方，傳產以換股為主。

新光金與中信金持股水位各為3,246億元、及1,996億元，各季增5.3%及8.4%，均低於台股同期漲幅，開發金持股水位則季減8.2%到892億元，顯示這三家金控同步減碼台股。

進一步分析各家金控曝險情況，新光金及開發金前十大持股占總公告部位皆逾80%，曝險較為集中；國泰金持股相對分散，前十大持股占總公告部位僅53%。

五金控主要布局科技、金融、傳產和電信等四大類股，2023年首季僅拉高科技股水位、占總投資水位已攀升到48%，過去偏好的晶圓雙雄，僅剩聯電仍獲富邦金青睞，其餘四家金控則站賣方，而台積電最慘，五家金控全砍。

五金控首季對台積電、聯電總持股債水位各是2,954.8億元、557.5億元，各季增4.6%和35%，相較同期股價季增各達18.8%及30%，顯示業者大減碼台積電，聯電只靠富邦金撐住，其餘如鴻海、台達電也幾乎全站賣方。

大加碼的個股，則以聯發科、聯強最顯著，聯強更首度增列在中信金「大額交易名單中」，首季持股水位各是463億元和145億元，各季大增4成和1.3倍，遠高於同期股價各季增26%及3.5%，顯示逢低加碼不手軟。

證券分析師說，美國聯準會5月將是最後一次升息且金融業流動性問題可控，全球製造業景氣有望落底，即便台股4至5月略有回檔，但台股長線投資價值浮現，壽險金控有機會在第2季做長線買點的重新布局。

台股 台積電

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