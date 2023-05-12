養生保健股東會紀念品受關注 葡萄王纖樂益菌、宏碁Just Mask面膜登場

經歷過新冠疫情之後，股東會紀念品潮流開始由醫材類的口罩轉向養生保健品，也有公司開始送美顏保養品，頗受投資人青睞。例如，葡萄王（1707）的纖樂益菌、精華的醫之方晶采金盞花葉黃素、和康生的敏節633含玻尿酸乳酸菌膠囊及佰研（3205）的葉黃素複方膠囊。

看準投資股東中的銀髮族漸增，對保健品的認同度高，上市櫃公司開始贈送股東生技產品，尤其是生技公司，今年就有葡萄王、國鼎（4132）、精華（1565）、和康生（1783）、佰妍、光麗-KY（6431）、杏輝（1734）、大江（8436）與佰妍等送出保健品。

至於非生技公司的台鋼集團更結合旗下的沛波（6248）、精剛（1584）、榮剛（5009）、春雨（2012）、易通（6241）展及聯光（4903）通同步為集團的生技公司加捷生醫力推產品甲魚全沛全方位維他命造勢，股東紀念品都送甲魚全沛全方位維他命。台鋼集團旗下公司友勁（6142）與台苯（1310）則送367速纖凍保健食品，

科技業的雷科（6207）贈送股東維生素CDE+鋅複方膠囊；方土昶（6265）送仙桃牌機能飲品組合。

除保健品受到認同，保養品也成為另一類受股東歡迎的股東會紀念品，久裕（4173）、軒郁（6703）、佳醫（4104）及創源（4160）送面膜之外；寶齡富時送寶齡妝品；科技業也送保養品，明碁材贈給股東煥顏淨痘限定組，宏碁（2353）送Just Mask面膜。