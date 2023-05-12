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兩檔儲能概念股被納入 MSCI小 型指數 股價勁揚

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

士電（1503）、 華城（1519）被納入全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）中，今（12）日股價表現強勁，交易量大幅擴張， 士電盤中上漲7.2%至119元，盤中交易量突破2.3萬張，華城上漲7.6%至103.5元、盤中交易量突破2.5萬張，再次帶動儲能概念股漲勢，中興電、大亞、樂事綠能股價也呈上漲趨勢。法人表示，五月底之前，今年來強勢族群有機會持續輪番表現。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，儲能族群中長線為確定趨勢，不過近期題材股表現強勢，主因為資金流效應，目前角度來看，指數很有可能到五月維持橫向整理機會高，因此資金會流向特定族群交易才會有價差，今年來強勢族群還是有機會輪番表現。

蔡明翰說，目前角度來看，指數很有可能到五月維持橫向整理機會高，因為第2季產業面壓力較大，以及美債上限問題需要時間協商，可能六月初之後指數可能才會有較好表現。

明晟MSCI公布最新的季度調整中，全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES），台灣成分股增9刪4、新增華城（1519）等9檔股票，泰山等4檔股票遭剔除。

全球小型指數新增成分股有：華城、汎德、飛宏、士電、合勤投控、華孚、穎威、王品及洋基工程；遭剔除者為：震旦行、創意、泰山及緯創。

儲電概念股：士電、中興電、華城、亞力、大亞、東元、天宇、盛達、森崴能源、樂事綠能

華城 MSCI 股票

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