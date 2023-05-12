創意、緯創入列MSCI全球標準指數成分股 股價一漲一跌

金融股的股利公布已近尾聲，14家金控股的股利已全數出爐，其中有3家不配股，最讓股東失望，其餘11家金控合計發出現金股利1,205億元，為近九年低點，統計至昨日收盤價，僅四家金控殖利率超過3%，以中信金（2891）4.29%最高；台股11日開高走低，金融股由國泰金領軍抗跌，富邦金、台新金也力守紅盤。

2023-05-12 08:42