創意、緯創入列MSCI全球標準指數成分股 股價一漲一跌
明晟MSCI公布最新季度調整，MSCI全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增創意（3443）與緯創（3231），兩家公司今（12）日股價不同調，創意開高盤中上漲逾2%，緯創卻是開低，盤中跌幅逾3%。
明晟MSCI公布最新季度調整，除了創意及緯創入列MSCI全球標準指數成分股之外，全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）中，台灣成分股新增9檔，刪除4檔。
全球小型指數成分股新增成分股包括華城、汎德、飛宏、士電、合勤投控、華孚、穎威、王品及洋基工程；泰山、震旦行、創意、緯創等4檔股票遭剔除。
創意早盤以1,125元開出，一度拉升至1,135元，盤中漲幅2.26%，緯創以46元開低，一度下滑至44.95元，盤中跌幅3.68%。
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