國泰證券5月投資觀點：震盪之際 關注五產業發展

隨著全球通膨威脅降低，市場預估美國聯準會（Fed）升息循環已進入尾聲，全球市場持續聚焦2023年第一季企業財報與產業經濟動能表現，根據金融研究機構湯森路透（ThomsonReuters）統計，S&P 500企業財報獲利成長平均估值為-4.8%，較前月下修0.2%，成為今年獲利的谷底，國泰證券建議投資人可先關注「非核心消費」、「工業」與「金融」等與景氣連動較為密切之產業，有望出現谷底轉折，而「核心消費」及「資訊科技」相關產業則受惠季節性消費與大型國際AI活動，相對具有話題，可列入觀察。

展望全球主要市場，短期仍以成熟市場較新興市場股市表現佳，美國、日本相對優於歐洲及其他市場，主要原因為美國通膨逐漸獲得控制，Fed升息也已近尾聲，日本則因維持貨幣寬鬆政策及擁有巴菲特等外資擴大投資的利基支撐，因此國泰證券對美國與日本持正向看法；另外，歐洲市場持續高度通膨之態勢，更面臨地緣政治等利空因素影響，短期內投資人須多加留意。

在股市方面，依據券商對美國企業獲利估值顯示，2023年第1季產業亮點為「非核心消費」、「工業」與「金融」產業。「非核心消費」產業受惠各國解封旅遊潮及消費熱絡的現象，觀光、消費耐久財等類股發展較佳；「工業」產業則受俄烏戰爭與國際地緣政治影響，各國紛紛加強軍事裝備，使國防、運輸等相關類股持續壯大；「金融」相關產業，受到國際銀行危機影響，美國收緊對中小型銀行的監管，大型銀行相對受關注，其體質健康且發展亦較穩健。此外，核心消費產業受惠於第2季開始的季節性因素（如節慶消費旺季、百貨周年慶等），相關類股將有機會成長；資訊科技產業則因近期國際熱門AI題材與高科技趨勢，其相關軟硬體類股有望浮現投資契機。

全球債券市場部分，美國市場受4月製造業指數（ISM）、就業報告及零售銷售等指標逐一走疲，引發5月全球市場有經濟衰退的疑慮，因此，企業體質健全及償債能力顯得格外重要，國泰證券建議投資人可關注投資級債券的發展，在Fed升息循環進入尾聲後，有助於推升投資等級債市價格之走揚。

當全球市場持續面臨動盪，投資人除了股、債投資外，具有防禦性與避險性特性的黃金也是可觀察的商品，除了受市場上不確定性因素，如俄烏戰爭、美中競爭等地緣政治風險外，股市震盪、美國相關經濟數據（ISM製造/非製造業指數、ADP企業新增/非農就業人數等）亦都低於市場預期，皆使投資人避險需求增加，使得近期黃金價格達到每盎司2,000美元，投資人可多加觀察市場經濟相關數據走向，以客觀角度找尋相對具有防禦的投資商品，應對市場動盪所帶來的投資風險。

綜觀2023年，全球股市仍持續震盪，投資人在投資布局時，不僅須留意全球景氣與經濟相關的數據，在國際重大事件發生之際（如Fed利率決策、美國銀行危機及地緣政治風險等）也須謹慎評估投資風險。國泰證券建議投資人需適度調整投資配置，也可規劃長期投資來避免短期波動的風險，如可透過具有長期投資特點的定期投資來布局，以紀律投資來降低平均成本、分散投資風險，持續朝向累積財富之路邁進。