MSCI指數台股權重一升兩降 5月31日收盤生效

台股在最新公布的MSCI調整權重中，MSCI全球新興市場指數權重由14.83%下調至14.66%，調降0.17%；MSCI亞洲除日本指數權重由16.78%下調至16.59%，調降0.19%；在「MSCI全球市場指數」權重由1.61%上調至1.62%，調升0.01%。最新權重將在5月31日收盤生效。

於MSCI台灣指數成份股方面，這次成分股新增緯創（3231）與創意2檔，無刪除成分股，指數成分股增加至90檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股緯創，其權重為0.38%。權重調降最多的成分股為台積電，權重為42%，調降0.28%。

這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多的中國大陸及印度，權重各增加0.44%及0.08%；而這次權重調降最多之國家為巴西與台灣，權重各降低0.19%及0.17%，其餘國家權重變化不大。