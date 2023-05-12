快訊

《五福星》吳耀漢病逝！　兒曝「最後遺願」惹鼻酸

汐止火車站前麥當勞將熄燈 民眾驚訝：汐止人的回憶

MSCI全球標準指數成分股 新增緯創與創意

MSCI指數台股權重一升兩降 5月31日收盤生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股在最新公布的MSCI調整權重中，MSCI全球新興市場指數權重由14.83%下調至14.66%，調降0.17%；MSCI亞洲除日本指數權重由16.78%下調至16.59%，調降0.19%；在「MSCI全球市場指數」權重由1.61%上調至1.62%，調升0.01%。最新權重將在5月31日收盤生效。

於MSCI台灣指數成份股方面，這次成分股新增緯創（3231）與創意2檔，無刪除成分股，指數成分股增加至90檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股緯創，其權重為0.38%。權重調降最多的成分股為台積電，權重為42%，調降0.28%。

這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多的中國大陸及印度，權重各增加0.44%及0.08%；而這次權重調降最多之國家為巴西與台灣，權重各降低0.19%及0.17%，其餘國家權重變化不大。

MSCI 新興市場指數

延伸閱讀

MSCI台灣成分股增創意、緯創2檔 小型指數增9檔

美股多收跌 台股關注MSCI調整

MSCI全球小型指數成分股新增華城等9檔、剔除泰山等4檔

MSCI全球標準指數成分股 新增緯創與創意

相關新聞

MSCI調整權重 台股開15,477點早盤跌逾50點

台股今（12）日開盤下跌37.52點，開盤指數15,477.12點，早盤跌逾50餘點；台積電（2330）開盤下跌3元，開...

5/12【早晨財經速解讀】PPI創新低 市場看空對賭聯準會?金控配息九年新低 最壞時間已過?

金融股的股利公布已近尾聲，14家金控股的股利已全數出爐，其中有3家不配股，最讓股東失望，其餘11家金控合計發出現金股利1,205億元，為近九年低點，統計至昨日收盤價，僅四家金控殖利率超過3%，以中信金（2891）4.29%最高；台股11日開高走低，金融股由國泰金領軍抗跌，富邦金、台新金也力守紅盤。

久陽第1季 EPS 0.42元 螺絲本業第2季審慎樂觀

久陽精密（5011）董事會通過第1季累計歸屬母公司業主淨利為4,178萬元，較去年同期衰退48%，每股稅後盈餘（EPS）...

國泰證券5月投資觀點：震盪之際 關注五產業發展

隨著全球通膨威脅降低，市場預估美國聯準會（Fed）升息循環已進入尾聲，全球市場持續聚焦2023年第一季企業財報與產業經濟...

MSCI台灣成分股增創意、緯創2檔 小型指數增9檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增創意、緯創2檔；在全球小型指數新增華城...

泰山違反重訊規定 重罰300萬

泰山近期多次違反重大訊息申報規定，臺灣證券交易所昨（11）日出手，重罰300萬元違約金，創下上市公司重訊違約金天價紀錄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦