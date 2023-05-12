經濟衰退陰霾持續籠罩 多元平衡配置對抗波動

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，四月數據顯示，失業金申請、卡車運輸兩指標從綠燈惡化為黃燈，就業信心從黃燈惡化為紅燈，而營建許可、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線均維持在紅燈，整體美國經濟儀表板維持在紅燈。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出暫停升息訊號但重申今年不太可能降息，端視經濟情勢發展而定，檢視最近四次聯準會「停止升息」經驗，聯準會升息至高點後，通常會維持利率水準不變約五至七個月時間，觀察經濟情勢以評估後續政策，而在停止升息期間，股債市多有漲勢，美元走勢則承壓。因應景氣放緩但具備韌性、聯準會暫停升息但尚未轉向降息的過渡期，現階段建議採取美國雙收益策略，包括多元收益平衡型基金及精選收益複合債券型基金，精選高股利股票及債市投資契機，股票建議以分批加碼+定期定額策略介入，看好防禦產業(基礎建設/公用事業)、趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)、政策受惠題材(中國/亞洲股市)，保守者可先將資金停泊在美國短期票券型基金，掌握收益之餘也可預先卡位市場落底機會。

凱利投資衰退風險儀表板：就業和運輸指標均反映經濟減弱

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，就業信心和失業金申請是就業市場狀況的領先指標，兩數據惡化預告著2023年稍晚時可能會看到美國失業率上升，這又將反過來抑制消費，而消費是美國經濟的重要支柱。

傑佛瑞．修茲進一步指出，就業市場並非唯一表現出壓力的經濟領域，美國總貨運量中有約72%是透過卡車來運輸，美國卡車運輸協會(ATA)的卡車噸位指數在4月出現了1970年代初期以來最嚴重的月度跌幅之一，與此同時，供應鏈壓力似乎也逐漸正常化，紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數已從一年多前的+3點降至-1點，這又反過來導致貨運量下滑，也代表整體經濟中流動的貨品減少，並預告經濟活動將進一步放緩。我們仍認為經濟衰退是最有可能的情境，儘管不認為經濟衰退已經開始，但美國經濟可能在未來幾個季度陷入衰退。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會過去一年大幅升息使債券殖利率顯著攀升且價格重跌，這對收益型投資人而言是極具吸引力的機會，不僅有較高的殖利率、較低的利率風險且有潛在的資本增值空間，不論是公債、投資級債或是非投資級債都具備難得的投資機會。對股市投資而言，最大的風險就是企業獲利，而緊縮政策的遞延效果使目前市場仍未完全反映大幅升息的結果，因此精選標的將非常重要，尋找在獲利與現金流量具備韌性且有管控成本能力的企業，以及穩定配發股利與股利持續成長的企業將可受惠於現今環境。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，市場解讀美國公債殖利率曲線倒掛為反應著下半年將降息以及未來經濟衰退的可能性，然而美國非投資級債利差約在450~460基本點所代表的卻是經濟可能有溫和擴張的情境，這是風險性資產與公債市場有不一致的市場預期。我們評估美國經濟應不致於陷於深度衰退，目前美國十年期公債殖利率水準對我們看來偏低，因此較傾向於維持相對減持或中性的存續期間策略，並側重於投資級債券這類高品質債。