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主要債市迎來資金淨流入 動能回溫

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國銀行風波使相關類股承受壓力，加上市場解讀聯準會接下來可能暫停升息，公債殖利率回落。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周主要債市多迎來資金淨流入，其中又以投資級債單周淨流入約39.6億美元動能居冠。

安聯投信表示，美國聯準會如期升息1碼，且市場解讀聯準會訊息可能顯示緊縮政策或將告一段落，但官員仍不支持在短時間內降息，同時歐洲央行雖也調升利息1碼，但腳步有所放慢，債市情緒有所轉佳。觀察全球主要債市，過去一周政府公債、通膨聯動債與房貸擔保類債券指數大多收紅，信用債包括投資級債與非投資級債則是多小幅收黑。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，觀察主要國家貨幣政策，可發現隨著通膨的放緩，且部分國家經濟有弱化跡象，央行緊縮貨幣政策應已來到相對極致的位置，後續可望轉為觀望及放緩態度。在美國方面，隨近期仍升息1碼，但在通膨放緩與銀行業危機下，市場預期再升息空間有限；在歐洲部分，雖通膨迫使歐洲央行持續升息，但隨天然氣價格回落使通膨壓力舒緩，緊縮政策也或將放緩。

許家豪表示，近期市場持續調整對央行貨幣政策的預期，使債市波動未歇，不過因主要央行開始思考連續升息對經濟的影響，主要國家後續升息空間有限，利率風險也將低於去年，加上債券經過去年修正收益率拉高後、投資價值增加，投資上可視市場信心與評價，動態調整持債與現金水位。

在債市的投資上，許家豪表示，部分經濟數據表現低於預期，市場對景氣衰退的疑慮增加、帶動利率走低，不過因央行貨幣政策仍存在不確定性，對存續期仍中性看待。此外，信用債因較高的收益率、投資吸引力仍高，可鎖定具較高收益的券種，透過席收來累積投資報酬率；不過因景氣衰退的疑慮也逐漸提高，在布局時仍可維持一定程度全球債部位做為防禦，並在信用債的配置上聚焦於評級較高的券種。

升息 美國聯準會

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