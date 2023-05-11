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金控4月自結獲利出爐 法人看好這四檔股價動能

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

金控股4月自結獲利出爐，整體稅後純益年減15%，月增16%，其中，壽險為主金控表現優於銀行為主金控，法人目前較看好第一金（2892）、玉山金（2884）、中信金（2891）及中租-KY（5871）等四檔股價動能，中性看待國泰金（2882）、富邦金（2881）。

投顧法人表示，銀行為主金控4月獲利月減15%，反映工作天數較少影響利息及手收，加上認列FX swap投資收益較少。

壽險為主金控4月獲利月增99%，主要受惠揚新台幣貶值0.93%帶動避險成本下降；前四月壽險金控稅後獲利衰退幅度縮小至74%。

個別來看，第一金前四月獲利成長31.5%，由於第1季FX swap收益已達原先全年預估40%以上，法人推測可能上修原先全年FX swap收益90億元目標。

玉山金4月稅後純益15.6億元，年增184%，月減25%，主要認列一次性現金增資4.5億元費用，但銀行FX swap收益等投資收益及財富管理及信用卡手續費收入轉佳，抵銷淨利息收入衰退。

兆豐金（2886）4月稅後純益32.1億元，年增87.5%，月增7.4%，其中，產險獲利較上月回升，抵銷銀行獲利月減15%，每股淨值持續回升，4月增加0.4元至23.01元，意謂FVOCI金融資產未實現損益月增23.6億元。

中信金4月稅後純益獲43.6億元，年增27%，月減13%，其中，中信銀獲利月減20%，主要信用成本增加，加上工作天數較少影響利息及手收，抵銷台壽保獲利大幅較上月成長747%。

法人表示，隨美聯準會5月再度升息1碼至5%-5.25%後，可能維持利率不變至今年第4季或明年，預估銀行仍持續受惠FX swap及債券投資收益上揚，財富管理及信用卡消費回升有助銀行手續費動能重啟成長動能。

不過，壽險4月雖受惠台幣貶值帶動避險成本下降，但若美台利差尚未縮窄前，經常性避險成本仍達3-4%影響全年避險後經常性收益率，股票投資波動加劇影響淨值回升，且若下半年美國景氣惡化高於預期，壽險持有美國金融債曝險過高將間接影響投資人持有意願。

壽險

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