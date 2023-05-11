證交所前進泰國 戮力壯大台灣資本市場

臺灣證券交易所響應新南向政策，積極推動台商回台上市，今年疫後重啟海外招商後，攜手資誠聯合會計師事務所及兆豐證券首度前進台商大本營泰國辦理招商說明會，並與當地企業實地交流。證交所表示，海外推動招商有四項重要任務，包括鼓勵台商回台上市、開拓創新上市案源、拜訪已上市公司泰國營運地及宣傳東協駐點服務，戮力壯大台灣資本市場規模。

泰國是東協第二大經濟體，依據泰國投資委員會（BOI）統計資料，2022年外資投資泰國金額超過4,300億泰銖，較前一年增加36%。其中，台灣對泰國的外國直接投資金額排名第四，主要集中在金屬產品、機械及電機和電子產品領域。長期以來臺、泰雙邊經貿關係密切，台灣為泰國第五大進口國，許多台商也在當地扎根經營，證交所統計屬新南向第一上市公司計有13家（含近期已通過證交所上市審查之六方-KY公司）占比已逾一成，其中四家以泰國為主要生產營運地。

泰國也以觀光文化產業著稱，並匯聚國際及當地創新事業蓬勃發展，該國政府近年鼓勵創新及高科技廠商投資，積極布局數位經濟及永續發展產業。證交所期待透過招商活動宣傳台灣創新板上市途徑，包括智慧醫療、電動車、循環經濟等產業，均具潛在龐大新創發展機會，也將陸續為我國資本市場增添新生力軍。

這次招商活動由證交所總經理簡立忠、資誠營運長徐聖忠、兆豐證券董事長陳佩君率領團隊，於曼谷共同舉辦「前進台灣資本市場說明會」，有幸邀請駐泰國台北經濟文化辦事處公使薛秀媚蒞臨指導，工研院-泰國服務據點及貿協駐外單位-曼谷台灣貿易中心亦指派代表與會，會議共吸引20餘家當地企業報名參與，更獲得當地台商團體熱烈迴響。

簡立忠致詞時表示，面對亞太資本市場密切的競合關係，臺灣證券交易所將乘勢掌握跟隨企業供應鏈轉移及經貿商機的布局規劃，積極推動新南向企業來台上市掛牌，除為資本市場注入活水外，亦可讓台灣投資人分享泛東協地區經濟成長的果實。會中講者除分享近期資本市場發展動態及上市相關規定，並以2023年國際政經情勢暨地緣政治風險角度，提供海外台商企業營運重點及未來上市發展的參考建議。

這次招商團隊亦實地走訪五家當地台商企業，涵蓋金屬加工、醫材、汽車及電動車等多元產業，藉由面談會商及產線參觀，增進企業主對台灣資本市場的瞭解及強化雙方交流，未來更期待藉由中介機構的輔導服務，與台灣資本市場搭起交流平台，加強深化臺、泰雙方連結。

近幾年來，海外台商跟隨產業脈動及受到地緣政治影響，尋找最適營運基地，觀察近期上市公司持續赴泰設立子公司及擴廠，泰國已成為台商從事汽車、印刷電路板及銅箔基板等產業的生產聚落，並為亞洲汽車製造樞紐。證交所透過實地拜訪企業，了解台商經營實績及關切事項，進而提供上市諮詢服務，適時協助對接台灣資本市場，透過募集營運資金、拓展國際知名度、持續投入研發、招募優秀人才等，進而達成強化經營體質及永續發展目標。