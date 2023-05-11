新光標普電動車ETF 卡位全球新能源時代科技新趨勢

新光標普電動車ETF（00925）於4月中旬掛牌上市，新光投信表示，全球電動車銷量屢創新紀錄，展現強勁成長動能，電動車相關ETF也成為繼半導體後，下一波前進全球新能源時代下最值得優先卡位的科技新趨勢。

新光標普電動車ETF追蹤「標普Kensho電動車市值加權指數」(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)，成分股數量不固定，每年5月、11月各調整一次，產業佈局重點涵蓋電動車、發電及儲能系統、淨零碳排技術與充電系統等，精準涵蓋全球電動車最完整供應鏈與產業生態系，打造全球高純度、高含金量電動車投資組合。

新光投信表示，根據國際能源總署（IEA）日前發表的最新「2023年全球電動車展望」指出，全球電動車占汽車銷售的比重，2023年上看18%，2030年將突破60%，新光投信預估全球快速成長的電動車產業趨勢才正開始起頭，也將同時驅動綠色能源相關供應鏈爆炸式成長。

投資人選擇電動車ETF能避免單一個股波動過大風險，並建議挑選具擴容機制的指數，讓電動車投資範圍與時俱進。

新光標普電動車ETF透過AI自然語法搜尋、分析師量化分析與委員會討論，每年度檢視現有產業覆蓋是否完整，適時擴容，並透過AI技術廣讀產業範圍內上市公司公開資訊與財報，尋找最具關連性標的納入成分股，由於成分股檔數不設上限，更有機會補捉電動車產業新趨勢、新商機。

臺灣證券交易所表示，近年陸續推出數檔聚焦電動車的ETF商品，同樣布局電動車產業，各檔ETF所持證券標的、權重仍有差異，不過ETF資訊相當透明，有興趣的投資人可詳細比較再做選擇。