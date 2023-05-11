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蘋果穩坐全球市值最高寶座 大立光今股價逆勢抗跌

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

台股今日走勢疲弱，而大立光（3008）股價表現逆勢抗跌，盤中上漲65元至2090元、漲幅超過3.2%。分析師表示，在市場較冷時，股價有動起來是不錯的訊號，投資人可關注產業較明確，但已經先回檔的標的。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，因為蘋果業績表現不錯進而帶動大立光股價，在市場較冷時，股價有動起來，是不錯的訊號，秋季發表會通常是九月，通常利多消息會在八月開始傳，所以需要一點時間等待，目前很多股票已漲多，股票選擇方向可以產業明確，已經先回檔的可關注。

根據經濟日報先前報導，蘋果市值目前達2.7兆美元左右，除了穩坐全球市值最高公司寶座以外，光是這麼一家公司的市值就超過英國595家上市公司的總值，事實上幾乎各國股市都難以望其項背。

而大立光雖然第1季營收規模放緩不利於毛利率表現，而4月營收也月減13.2%、年減8.3%，但符合法人預期，在iPhone15 Ultra潛望鏡頭以及新款鏡頭量產帶動營收規模放大，有利於下半年毛利率回溫，重回營收成長軌道，法人預估全年營收442.8億元，年減7.1%。

營收 大立光

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