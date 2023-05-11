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兩檔航空股由紅翻黑 長榮航成量居冠

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
長榮航空。本報資料照
長榮航空。本報資料照

昨日強勢的航空股今日由紅翻黑，長榮航（2618）成量排行今日居冠，盤中交易超過7.2萬張，今日早盤衝高至28.45元之後，逐漸走勢疲弱由紅翻黑，盤中跌1.96%至27.45元，華航（2610）也下跌超過2.5％至18.90元，盤中交易量達3.7萬張。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，觀光確實會帶動航空的表現，不過後續是否延續需再觀察，投資人若看好後續航空業績展望的話，也可以關注提供維修服務、周邊零件的概念股，也許在業績好的情況下，需求會增加，股價也許會有表現機會。

謝晨彥說，今天可持觀望態度，也可先不用急於逢低承接，因為五月確實會有較多變數，尤其是美國債務上限問題拖的時間不確定合適能成定局，會持續影響美股表現，而產業面來看，五月較無訂單，今日來看盤面表現較弱勢。

長榮航

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