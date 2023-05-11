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集保：股東會委託書徵求應確實遵守法令

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投資人可檢舉違法徵求委託書。臺灣集中保管結算所/提供
投資人可檢舉違法徵求委託書。臺灣集中保管結算所/提供

每年來到5、6月進入發行公司陸續召開股東常會期間，不時會看到新聞媒體報導部分公司股東會董事選舉競爭激烈、徵求委託書熱絡等事件，也成為市場投資人關注的焦點。

集保結算所經理陳子碇表示，公司召開股東會，應遵守相關法規保持中立、維持公正超然立場，不可介入委託書徵求事務。另外，徵求人及其徵求場所人員要遵守委託書規則規定辦理徵求委託書事務，包括徵求人需符合資格條件、徵求場所人員要向集保結算所申報並符合資格規定、不得以金錢或其他利益價購委託書等規定。

集保結算所受金管會指定辦理查核委託書徵求作業，股東如有發現徵求人員價購委託書，可檢附錄音、錄影等具體事證向集保結算所提出檢舉，經查證屬實且經金管會處分確定後，最高給予檢舉獎金20萬元，檢舉專線電話(02)2547-3733。

陳子碇呼籲股東應積極參與或出席股東會，關心公司經營狀況。股東參與股東會方式，除了可本人親自出席或以委託書委託他人出席外，也可以視訊方式參與股東會，並採用電子投票親自行使表決權。集保結算所配合金管會積極推動股東會視訊會議平台，今年已有96家上市(櫃)、興櫃公司採用，股東以多元方式參與股東會，是落實股東行動主義的最佳實踐。

股東會 集保結算所 金管會

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