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觀光股首季財報揚眉吐氣 富野、美食-KY、雄獅股價勁揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
觀光股首季財報揚眉吐氣，帶動股價表現。聯合報系資料照
觀光股首季財報揚眉吐氣，帶動股價表現。聯合報系資料照

觀光股首季財報揚眉吐氣，帶動股價表現。其中，富野（2736）第1季每股純益寫下近10季新高，美食-KY（2723）首季獲利創六季新高，雄獅（2731）單季每股盈餘終止連11季虧損，並一舉創下2019年第2季以來高峰，顯示觀光股基本面持續轉強。

觀光股受基本面利多帶動，富野早盤股價一度漲停來到25.2元，美食-KY盤中股價來到161元，漲幅超過6%。雄獅盤中股價來到186元，漲幅逾4%。

富野近日表現雙喜臨門，不僅再度成功標下「武陵農場第二賓館」未來十年的經營權，且公布的季報非常亮眼，第1季營收1.81億元，年增3.73%，稅後淨利3,853.7萬元，年增62%，每股稅後純益0.79元，一舉創下2020年第4季以來新高。富野表示，首季平均住房率約達六成，其中，又以武陵富野渡假村表現最佳，住房率有九成，花蓮、台東據點的住房率也有八成。在平均房價方面，旗下台東2個據點因調漲房價，漲幅6~8%，加上部分據點租金調降，帶動獲利表現。

富野再度標下「武陵農場第二賓館」經營權後，也預計將投入3.2億資金整修武陵第二賓館各項硬體設施，預計明年8月武陵富野渡假村將以全新風貌迎接遊客。至於去年11月取得的台南市政府關子嶺勞工育樂中心的委外經營權，關子嶺富野溫泉會館預計明年2月整修完工開幕，加入營運。

美食-KY第1季財報表現亮眼，季營收52億元，年增7.10%，營業毛利30.5億元，營業淨利3.3億元，每股盈餘來到1.38元，幾乎較前季倍增，也略優於去年同期表現。法人表示，美食-KY單季毛利率、營利率、淨利率與前一季相比，全面上揚。且85ºC美國單店營收今年第1季的營收規模已較疫情前（2019年）成長超過三成；搭配未來三到五年的加速展店，成長動能無虞。

武陵農場 營收 經營權

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