台股漲24點開15,666點 法人：大盤將在月季線附近震盪

台股今（11）日開盤上漲24.73點，開盤指數15,666.49點，早盤漲幅收斂；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價506元。法人表示，預期預期大盤短期將在月線、季線附近上下震盪，操作策略上，可持續聚焦營收財報表現亮麗、產業前景佳、法人買超股；反彈調節股價線型弱勢、營收財報不如預期、法人減碼股。

富邦投顧說，預期大盤短期將在月線、季線附近上下震盪，消化上方壓力，由於台幣連三日走貶，外資由買轉賣，籌碼面轉差，干擾台股後市。技術面看，大盤向下跌破月線、季線，惟回探十日線後留下影線，顯示部分買盤低檔承接，然而上檔套牢壓力不輕，量能呈現縮減，市場心態相對謹慎，此外，台股日KD值K值轉弱，影響盤勢表現。

操作策略上，可持續聚焦營收財報表現亮麗、產業前景佳、法人買超股；反彈調節股價線型弱勢、營收財報不如預期、法人減碼股。做多留意，聚焦顯卡、WiFi、電動車相關、營收及財報表現亮麗股；做空留意，減碼賣出技術線型弱勢以及營收財報數據不佳股。

周三（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌30.48點、跌幅0.09%，那斯達克指數上漲1.04%，標準500指數上漲0.45%，費半指數上漲1%。

群益投顧說，美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.9%，創2年來新低。 Google I/O 開發者大會大幅導入人工智慧（AI）升級，母公司 Alphabet 大漲逾4%領漲周三科技股強漲，那指、費半漲逾1%，道瓊逆勢小跌約30點。台股ADR：台積電小跌0.19%。

國泰證期研究部說，美國兩黨因舉債上限陷入僵局，最快6月1日觸及上限，隨著時間一點一滴過去，美國股市的壓力恐愈加沉重，期間動盪的利空將壓抑股市表現，但終究會達成共識，因此震盪拉回將造就進場良機。美國政策制定者為了 提高舉債上限爭論不休，根據過去經驗觀察，舉債上限往往成為兩黨的角力之爭，在距離觸及上限仍久之時，難以取得共識，但等待時間逼近，危機上升之下，兩黨才能為協商做出退讓。

三大法人周三集中市場合計賣超74.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超58.1億元，投信買超12.2億元，自營商(自行買賣)買超3.1億元，自營商(避險)賣超31.7億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 10,624 口，未平倉淨多單下降至 6,310 口，而自營商則是加碼期貨多單 2,294 口。另外在選擇權未平倉部分，5月月選的買權最大未平倉16,000點，而賣權最大未平倉則為15,000點的位置。

周三台指期開低走低，一舉摜破所有短均線，終場收於月線之下，為 4/27 觸及年線反彈以來較深跌幅。金融指與非金電指收平，金融類股表現較強，台指主要以電子族群領跌，電子期下跌 1.2%，台積電回測 500 整數大關，跌幅 1.37%。盤面以航運、電器電纜與生技族群表現較佳，在近期美國費半指數仍疲弱情境下，台指後市進入震盪整理格局，靜待轉折。