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興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

展望保守 法人降評這檔伺服器股、砍目標價逾一成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

緯穎（6669）第1季每股稅後純益（EPS）達18.86元，優於市場預期，但在法說會上釋出對雲端伺服器需求保守看法，且未提供明確展望，投顧法人基於近期動能減弱，調降至「持有」投資評等，目標價下砍逾一成。

緯穎10日受到失望性賣壓湧現影響，股價開低走低，終場收在跌停價1,005元，摜破季線支撐，高檔短期頭部成形，後市面臨千元保衛戰。

大型本國投顧指出，緯穎第1季EPS繳出季減16.5%，年增40.5%，略低於預期，擔憂於市場共識，其中，毛利率8.3%高於預估，主要拜營收規模較大、零組件價格較有利等因素。

截至第1季底，緯穎庫存天數約47天，庫存金額季減約4%、年減32%至兩年來低點，法人解讀，反映庫存消化良好，但也隱含客戶訂單展望較不強勁。

雖然多數大型美系雲端服務提供業者（CSP）業者日前法說並未下修資本支出，且多數提及將加強AI伺服器投資，法人評估，在總預算限制下，恐將排擠傳統伺服器投資，即使緯穎有AI伺服器相關專案，上季相關營收呈現季增，但貢獻仍小。

緯穎稱有逾50%伺服器專案為AI相關，但仍處於開發階段，預計將於今年第4季末至2024年有較明顯營收貢獻，加上面對當前景氣逆風，CSP業者致力優化資料中心內的伺服器效率，法人預期未來幾季營收恐將較為疲弱。

法人下修緯穎第2季營收預估至季減10%、年減11%，並預期季減趨勢將延續至第3季，全年營收從原估年增6%，下修至年減4%，但2024年營收將年增14%。

不過，鑒於AI伺服器營收將成長，緯穎看好毛利率將相對穩健，且三家主要美系客戶Meta、Microsoft 與Amazon毛利率皆穩定且相當，法人維持今明年毛利率預估8.2%、8.1%。

緯穎 營收

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