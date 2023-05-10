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台股下跌85.94點 三大法人賣超74.08億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
今日台股下跌，盤中最低一度達15579.49點，權王台積電（2330）拖累大盤，股價跌幅1.37%，大盤指數終場收15641.76點，下跌85.94點，成交量1966.63億元，三大法人賣超74.08億元。圖／聯合報系資料照。
今日台股下跌，盤中最低一度達15579.49點，權王台積電（2330）拖累大盤，股價跌幅1.37%，大盤指數終場收15641.76點，下跌85.94點，成交量1966.63億元，三大法人賣超74.08億元。圖／聯合報系資料照。

今（10）日台股下跌，盤中最低一度達15579.49點，權王台積電（2330）拖累大盤，股價跌幅1.37%，大盤指數終場收15641.76點，下跌85.94點，成交量1966.63億元，三大法人賣超74.08億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超58.11億元，投信買超12.63億元，自營商賣超（合計）28.6億元，其中自營商（自行買賣）買超3.17億元，自營商（避險）賣超31.77億元。

台股今收黑，台積電股價下跌，終場收盤503元，下跌7元，伺服器市況逆風持續，信驊（5274）及緯穎（6669）股價同步下挫，緯穎跌停，股價重挫110元；不過，航空雙雄股價亮眼，長榮航（2618）昨日公布財報三率三升，股價漲幅3.13%，華航（2610）也有1.56%的漲幅。

自營商 台積電

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