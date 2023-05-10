台股下跌85.94點 三大法人賣超74.08億元

俗話說，「最壞的時機也是最好的時機」，全球市場在2022年面臨升息、高通膨、戰事等亂流影響下走跌，但投資機會也相應萌生，隨著市場邁入升息的最後半哩路，最好的投資時機到來！

2023-05-10 09:10