美國經濟衰退前後 投資級債展現抗震實力

近期市場對於美國地區型銀行業的擔憂再起，隨著聯準會持續升息，市場擔心經濟衰退風雨欲來。瀚亞投資表示，面對升息尾聲與景氣不確定性，建議持有高品質固定收益資產，投資級債券因信用評級高、且具防禦性質，當市場出現負面消息時，往往能逆勢上漲，即便美國真正進入經濟衰退，其表現仍樂觀可期。

美國聯準會5月利率決策會議再度升息至5%~5.25%區間，已達2023年點陣圖中位數水準，而不穩定風險仍存在，且信用緊縮對於景氣的影響逐漸顯現。

瀚亞投資指出，市場對於美國是否陷入衰退意見分歧，但投資前景確實存在不確定性，預期未來三到六個月金融市場仍有不少挑戰，建議以高品質的固定收益做為配置核心。

根據統計，過去自1973年~2023年3月期間，美國共有六次、21個季度進入經濟衰退，而在此期間前後，投資等級債表現相對其他資產亮眼。例如，經濟衰退前六個月、12個月，投資等級債指數平均上揚16.4%、16.3%，即便陷入衰退之後，其報酬表現也分別有7.8%、13.2%。

瀚亞投資-優質公司債券基金研究團隊表示，美國升息後，利率水準已相當接近頂點，投資前景存在不確定性，而市場普遍預期今年有25~33%的衰退機率。投資人若持有投資等級債券資產，無論是美國進入衰退「前」與「後」平均結果，投資級債均展現抗震優勢。此外，每當停止升息後，投資級債券也是平均表現最佳的券種，表現優於美國公債、非投資等級債券。

以國內少數境外投資級債券基金之一的瀚亞投資-優質公司債券基金，投資組合係以美國知名大型企業所發行的投資級公司債為主，亦可布局歐美政府債。面對市場高度不確定性，團隊也相對加碼AAA級債券，信用品質再升級。而正值升息循環尾聲，可望推動投資級債券倉位回到較正常的水準，看好將助漲投資級債券，建議投資人把握時機布局。