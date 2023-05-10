快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

美國經濟衰退前後 投資級債展現抗震實力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：美國經濟衰退前後之投資級債指數平均報酬 資料來源：Bloomberg 資料日期：1973/6/30-2023/3/31
表：美國經濟衰退前後之投資級債指數平均報酬 資料來源：Bloomberg 資料日期：1973/6/30-2023/3/31

近期市場對於美國地區型銀行業的擔憂再起，隨著聯準會持續升息，市場擔心經濟衰退風雨欲來。瀚亞投資表示，面對升息尾聲與景氣不確定性，建議持有高品質固定收益資產，投資級債券因信用評級高、且具防禦性質，當市場出現負面消息時，往往能逆勢上漲，即便美國真正進入經濟衰退，其表現仍樂觀可期。

美國聯準會5月利率決策會議再度升息至5%~5.25%區間，已達2023年點陣圖中位數水準，而不穩定風險仍存在，且信用緊縮對於景氣的影響逐漸顯現。

瀚亞投資指出，市場對於美國是否陷入衰退意見分歧，但投資前景確實存在不確定性，預期未來三到六個月金融市場仍有不少挑戰，建議以高品質的固定收益做為配置核心。

根據統計，過去自1973年~2023年3月期間，美國共有六次、21個季度進入經濟衰退，而在此期間前後，投資等級債表現相對其他資產亮眼。例如，經濟衰退前六個月、12個月，投資等級債指數平均上揚16.4%、16.3%，即便陷入衰退之後，其報酬表現也分別有7.8%、13.2%。

瀚亞投資-優質公司債券基金研究團隊表示，美國升息後，利率水準已相當接近頂點，投資前景存在不確定性，而市場普遍預期今年有25~33%的衰退機率。投資人若持有投資等級債券資產，無論是美國進入衰退「前」與「後」平均結果，投資級債均展現抗震優勢。此外，每當停止升息後，投資級債券也是平均表現最佳的券種，表現優於美國公債、非投資等級債券。

以國內少數境外投資級債券基金之一的瀚亞投資-優質公司債券基金，投資組合係以美國知名大型企業所發行的投資級公司債為主，亦可布局歐美政府債。面對市場高度不確定性，團隊也相對加碼AAA級債券，信用品質再升級。而正值升息循環尾聲，可望推動投資級債券倉位回到較正常的水準，看好將助漲投資級債券，建議投資人把握時機布局。

美國聯準會 債券

延伸閱讀

疫情時期擋移民規定將告終 拜登坦言邊界將陷混亂

解除新冠公衛緊急狀態！拜登宣布：12日起入境美國「免疫苗證明」

經濟日報社論／政治凌駕經濟 美困境益發深重

新興股債 法人按讚

相關新聞

台股早盤跌逾70點！台積電跌2元開508元 法人：個股輪動加快波動大

美國債限僵局拖累，四大指數收黑，影響台股今(10)日開盤下跌19.22點，開盤指數15,708.48點，早盤跌逾70點，...

5/10【早晨財經速解讀】美債務上限陷僵局 共和黨佔上風?台積電季配息調升至3元 地緣政治抑制股價?

台積電（2330）董事會昨（9）日通過五項議案，最受矚目的是先前外資、小股東殷殷期盼的調高季配息政策終於成真，每季盈餘分配現金股利由每股2.75元增至3元，增幅約9%，逾136萬名股東受惠。

媽媽最愛這一檔？ 你家的財務長也愛這檔股票及ETF嗎？

適逢一年一度的母親節，許多忙碌於職場與家庭的婦女，也身兼「家庭財務長」，掌管家中財務、負責家計投資。集保結算所大數據平台...

航空股首季獲利高飛 長榮航帶量衝破季線 華航漲幅逾2%

受惠於疫後報復性旅遊，長榮航（2618）首季獲利表現亮眼，帶動今（10）日股價爆量上漲，盤中漲幅逾3%，股價重新站回季線...

新興主權債最佳投資時機已到！可望迎可觀投資回報率

俗話說，「最壞的時機也是最好的時機」，全球市場在2022年面臨升息、高通膨、戰事等亂流影響下走跌，但投資機會也相應萌生，隨著市場邁入升息的最後半哩路，最好的投資時機到來！

大型電子股 撐盤要角

市場風險意識提高，漲多題材股昨（9）日賣壓湧現，所幸佳世達（2352）、仁寶、鴻海等中大型股表態穩盤，台股仍力守月線、季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦