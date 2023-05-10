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上櫃ESG 30指數表現優於其他指標指數 中信上櫃 ESG 30 ETF 超前部署

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上櫃ESG30指數表現優於其他指標指數
上櫃ESG30指數表現優於其他指標指數

募集至5月11日的首檔ESG上櫃ETF「中信上櫃ESG 30（00928）」兼具爆發力及收益率。根據歷史回測統計，該檔ETF所追蹤的上櫃ESG30指數相對亮眼，中信上櫃ESG30（00928）經理人張嘉祐說，相對於上櫃指數及台股加權指數，上櫃ESG30指數殖利率落在3.2%至6.1%，對有現金流需求的積極型投資人而言，享配息又有機會賺價差，具有投資吸引力。

中信上櫃ESG30（00928）經理人張嘉祐表示，不同於一般的上櫃指數與上櫃30指數，上櫃ESG 30指數納入ESG篩選機制，根據Bloomberg統計，觀察該指數自2018年12月底至2023年2月24日區間走勢，上櫃ESG 30指數年化報酬率高達21.4%，勝過上櫃30指數17%、上櫃指數16.9%、台灣加權指數16.4%。*以上指數報酬率僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金報酬率。本基金追蹤指數之發布日為2022年9月23日，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合的實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

此外，上櫃ESG30指數不僅具爆發力，也兼具收益力。根據Bloomberg統計，自2019年起，每年均穩定配息3%以上，2019年為6.1%，2020年5%，2021年5.5%，2022年為3.2%，配息殖利率相較上櫃指數、台灣加權指數、富櫃50指數來得優。

接下來進入6-9月的台股除權息旺季，張嘉祐表示，中信上櫃ESG 30（00928）將於成立日起滿180個日曆日(含)後進行收益分配之評價，預計首次配息評價落在今年12月，換言之，現在正在募集的中信上櫃ESG 30（00928），剛好幾乎能參與2023年的企業配息。

張嘉祐表示，中信上櫃ESG30（00928）採半年配息制，首次配息評價預計落在2023年12月，收益來源主要來自現金股息與已實現資本損益，但根據公開說明書規定，若基金評價日的淨值低於發行價格時，基金不得分配已實現資本損益，但帳上若有現金股息仍可發放。

整體而言，張嘉祐指出，因上櫃市場股本較小、股性較為活潑，透過ESG機制剃除黑名單、打分數，更能提升其戰力，也促使上櫃ESG的爆發力、收益力都較一般上櫃指數來得優，換言之，中信上櫃ESG30（00928）不但為台股市場增添不同色彩，更期望透過ESG篩選機制，帶給投資人收益力、爆發力及保護力。

ESG 配息 中信

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