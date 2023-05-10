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台積電季配息增至3元、外資連三買 早盤卻是開低走低

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電，今年首季配息提高至每股3元。美聯社
台積電，今年首季配息提高至每股3元。美聯社

台積電今（10）日將公布4月營收，昨日董事會通過拉高季配息，今年首季配息提高至每股3元，外資也是連三天買進，不過，台積電ADR周二下跌0.6%，台積電早盤以508元開出，下跌2元，早盤一度下滑至504元，下跌6元，跌幅1.17%。

台積電董事會昨日通過五項議案，最受矚目的是先前外資、小股東殷殷期盼的調高季配息政策，每季盈餘分配現金股利由每股2.75元增至3元，增幅約9%，估計有超過136萬名股東受惠。

台積電在實施季配息後，最初每季配息2.5元，之後調高至2.75元並維持兩年，現在第二次調高季配息金額，以台積電現階段資本額2,593.25億元計算，調高季配息後，每季需多支付約64.8億元現金股利。法人預測，台積電日後季配息將維持每季3元以上，代表未來年度配息總額上看12元。

台積電ADR周二下跌0.6%，收在85.06美元，外資昨日買超6,380張，投信及自營商也是買超，三大法人合計買超6,829張，早盤股價則是開低走低，盤中跌幅逾1%。

台積電 配息 外資

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