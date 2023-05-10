台股早盤跌逾70點！台積電跌2元開508元 法人：個股輪動加快波動大

美國債限僵局拖累，四大指數收黑，影響台股今(10)日開盤下跌19.22點，開盤指數15,708.48點，早盤跌逾70點，來到15,649.55點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價508元。法人表示，盤面個股輪動加快波動大，投資人可在盤勢震盪之際，低接短打營收財報數據佳、營運展望正向股；反彈減碼股價短線漲幅已大、法人連賣股。

群益投顧說，短線維持中性偏多，但成交動能續低，個股輪動加快波動大，投資人可以熱門短多標的為主，參考短期均線變化，汰弱留強換股操作。

富邦投顧說，投資人可在盤勢震盪之際，低接短打營收財報數據佳、營運展望正向股；反彈減碼股價短線漲幅已大、法人連賣股。做多留意，聚焦綠能儲能、電動車相關、高殖利率、營收及財報表現亮麗股；做空則需留意，逢高減碼技術線型轉弱如太陽能、LED等，以及部分傳產、生技股。

周二(9日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌56.88點、跌幅0.17%，那斯達克指數下跌0.63%，標準500指數下跌0.3%，費半指數下跌1.87%。

群益投顧說，市場觀望通膨數據公布，加上債務上限協商僵局影響，美股四大指數開低震盪，收盤同步收黑。五大科技股跌多漲少，半導體普遍下跌。台ADR：台積電跌0.56%、聯電跌1.47%、日月光跌1.55%。

三大法人周二集中市場合計買超59.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超49.1億元，投信買超5.5億元，自營商(自行買賣)買超2.7億元，自營商(避險)買超1.6億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 1,126 口，未平倉淨多單回升至 16,934 口，而自營商則是減碼期貨多單 326 口。另外在選擇權未平倉部分，5月第二周周選的買權最大未平倉 15,800 點，而賣權最大未平倉則為 15,600 點的位置，賣權最大未平倉連兩日向上移，顯示於結算前更為樂觀。

周二台指期開盤呈現狹幅震盪整理格局，未跟隨港陸股走弱，仍於月線、季線之上，終場收紅，電子期上漲0.32%，金融期上漲 0.38%，電金同步走強，台積電尾盤轉強重登月線，漲幅1.19%，盤面由油電燃氣、造紙、電腦零組件等族群表現較佳，本周需關注美國CPI公布。