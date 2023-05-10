5/10【早晨財經速解讀】美債務上限陷僵局 共和黨佔上風?台積電季配息調升至3元 地緣政治抑制股價?

台積電（2330）董事會昨（9）日通過五項議案，最受矚目的是先前外資、小股東殷殷期盼的調高季配息政策終於成真，每季盈餘分配現金股利由每股2.75元增至3元，增幅約9%，逾136萬名股東受惠。

台積電在實施季配息後，最初每季配息2.5元，之後調高至2.75元並維持兩年，如今第二次調高季配息金額，以台積電現階段資本額2,593.25億元計算，調高季配息後，每季需多支付約64.8億元現金股利。法人預測，台積電日後季配息將維持每季3元以上，代表未來年度配息總額上看12元。

台積電強調，公司股利政策以穩定且可持續為目標，期望維持每季穩定的現金股利，且每年度現金股利不會較前一年低。

由於台積電今年資本支出維持320億至360億美元，對資金需求仍相當殷切，法人解讀，台積電在高資本支出的資金需求下，仍調高季配息金額，顯見公司對營運後市深具信心，掌握充沛的現金流，足以因應配息與資本支出所需。

台積電昨天董事會拍板將今年首季配息提高至每股3元。公司指出，今年首季盈餘分配現金股利調高為每股3元，配息基準日為2023年9月20日，除息交易日為2023年9月14日。

台積電拉高季配息之後，大股東國發基金股息入帳大躍進。根據公開資訊觀測站資料，國發基金持股台積電6.38%、總數約16.537億股，股息拉升後，每季可領逾49億元現金。另外，台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前曾持有台積電1.25億股，若在退休後未賣出持股，估計季配息股息將逾3.7億元。台積電董事長劉德音持股約1,291萬股，估股息3,873萬元；總裁魏哲家持股約639萬2,834股，則將有約1,917萬元落袋。

台積電董事會也拍板資本預算約3億6,610萬美元，以進行廠房興建及廠務設施工程，並決議在不高於新台幣600億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及／或汙染防治相關支出資金需求，同時核准公司治理政策，並准擢升公司晶圓廠營運一組織十八A廠資深廠長莊瑞萍為副總經理。