台股4月定期定額降至68.89億元 月減15%
據證交所統計4月集中市場數據，台股4月定期定額投資金額大降至68.89億元，較3月創下的81.07億元歷史高點回落15.02%。
4月自然人成交值比重略降至59.82%，低於3月的59.91%，外資成交值比重則由3月的29.69%提高至30.28%；台股有交易戶數2,726,241戶，低於3月的3,117,991戶；定期定額投資金額68.89億元，低於3月的81.07億元。
此外、4月台股成交量周轉率為6.94%，相對3月成交量周轉率9.11%大幅下降，但當沖當沖成交值占比、平均每日當沖戶數各提升至35.38%、91,363戶，高於3月的35.06%、88,816戶；ETF成交值占比4.39%，低於3月的5.44%。
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