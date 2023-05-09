群益投信五檔債券ETF配息率最高衝5.98% 5月16日最後買進日

根據CMoney最新配息公告訊息顯示，群益投信5月17日將有五檔債券ETF即將除息，5月16日是參與除息的最後買進日。若以5月8日收盤價計算，這五檔債券ETF預估年化配息率分別為群益7+中國政金債(00794B)5.98%、益15年EM主權債(00756B群)5.59%、群益1-5年IG債(00860B)5.22%、群益15年IG公用債(00755B)4.76%、群益AAA-AA公司債(00754B)4.25%。

群益投信表示，聯準會這波升息循環將邁入尾聲，後續預期基準利率將維持相同水平，故利率風險對市場影響漸淡，市場利多看待放慢升息腳步，將利好未來市場行情，債券ETF是相當好且便利的投資工具，提供小額投資人簡便、低成本進入債券市場的管道，可獲得穩定債息收益並享有分散投資風險好處。任何風吹草動或不確定因子都容易引發市場波動，現階段在機會與風險並存之下，穩健型投資人不妨將評等佳，又兼殖利率具收益優勢和題材性的債券ETF納入資產配置中，強化投資組合攻守兼備的效果。此外，債券ETF每季配息的模式，也適合退休或是需要打造固定現金流的穩健理財族群。

群益15年EM主權債ETF(00756B )經理人洪慧珊表示，5月Fed如預期升息一碼，且暗示將暫停升息，過往Fed升息對於新興市場債市這個最大利空已經消除，新興債價格已反應高通膨與升息等利空因素，現階段已有許多新興國家經濟表現回到疫情前水準。IMF預估今年全球經濟成長動能主要會來自於新興市場，中國重啟的復甦力道同時有助於提升新興市場的基本面，將有利於新興市場債的發展。Fed停止升息美元趨弱，有助於吸引資金流入新興市場，買盤的驅動將能提供反彈力道，為布局新興市場債的好時機。