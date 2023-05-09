拜登今晚將與國會協商美債上限 法人：台股整理機會大

市場觀望今晚美國總統拜登與國會參眾議院領袖之會面，討論美債上限事宜，台股早盤由紅翻黑後，午盤又攻回15,709點，大盤持續於15,700點附近徘徊。法人表示，在基本面議題差不多反應股價，資金面影響準備到一個段落時，美債問題會成為影響市場的重大因素，今晚協商得出結果機會較低，維持觀望機會較大。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，經過上周聯準會決議升息一碼之後，近期幾乎可以確定不會有新的貨幣政策影響行情，而財報公布也接近尾聲，基本面議題反應股價差不多，以及資金面影響面準備到一個段落時，債務上限的問題就會被凸顯出來，目前雖然市場不認為美債會違約，但若無解決，市場會一直當作是影響因素，因此越接近六月，影響的殺傷力就會越大。

黃國偉說，美債問題第一次協商有結果的機會較低，因此市場氣氛可能會偏不好，加上CPI公布也是變數，現在市場在等待幾項不確定因素的結果，因此無論做多做空的投資人都不敢在這賭太大，所以大家選擇觀望機會較大。

根據法新社報導，拜登、共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今晚將在白宮舉行會議，不僅啟動一場關鍵性權力鬥爭，結果也會影響全球經濟，更可能擾亂2024年美國總統選舉大局。