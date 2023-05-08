大摩、里昂相繼按讚 散熱模組族群強漲

散熱模組產業由於受惠內外資法人一致看好，繼大摩後，今（8）日在里昂證券直指浸沒式液冷散熱將成為資料中心的最終解決方案下，激勵族群群起強揚，包括力致（3483）、尼得科超眾等均亮燈強鎖漲停，整體表現相當突出。

隨著全球氣候劇變、以及能源議題逐漸受到高度重視，加上資料中心面臨越來越嚴格的監管與第三方督導，以及傳統空冷技術已達到極致，近年逐漸興起的浸沒式液冷散熱技術，已開始受到市場重視。

本土法人指出，不論是Intel、AMD、或nVidia，新AI伺服器處理器或GPU功耗普遍較前代大增三成以上，300W或350Ｗ已成常態，帶動伺服器解熱設計由300W-400W跳增至800W-1000W，有助於散熱模組平均單價（ASP）的提升。

繼日前大摩按讚散熱模組產業後，里昂證券在最新釋出的「台灣資料中心」產業報告中更直指，資料中心將面臨減少能源消耗的監管要求，且空冷技術也已逼近極限，因此浸沒式液冷將成為資料中心的最終解決方案。

里昂指出，浸沒式液冷散熱技術擁有最高的冷卻與成本效益，雖然採用這種技術的關鍵障礙，在於需要過於昂貴的氟化液與缺乏晶片保護的保證等，不過這些問題正逐步獲得解決，預估這項技術2022-2026年的年複合成長率將可達219%。

里昂認為，台廠中，高力（8996）由於在高能效單項浸沒式冷卻模組的早期參與及設計能力，未來前景十分光明，因此上調今明兩年每股稅後純益（EPS）各10%與12%，給予「買進」評等，上調目標價至360元，激勵今日股價大漲半根停板。

其他廠商方面，雙鴻（3324）早在2012年就斥資3.45億元向IBM技轉伺服器水冷技術，不管是開放式水循環或封閉式水冷一應俱全；建準（2421）則提供不同款式水冷板，包括一體式、接管式、埋管式等產品，應用在伺服器、超級電腦、通訊等產品。兩家公司今日分別3.95%與7.14%。