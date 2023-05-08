區域銀行危機升溫！外資對亞股態度保守 上周印度最吸金

5月的第一周，外資對亞股態度仍偏向保守，保德信表示，在區域銀行危機疑慮再起影響下，外資對亞股賣多買少，上周僅印度、南韓分別獲得5.36億美元、1.02億美元挹注，其他亞洲股市全數遭外資提款，尤以台股失血4.42億美元最多。

上周僅印度、南韓股市獲得外資資金挹注，以印度吸金5.36億美元最高，其他亞洲股市全數遭外資提款，台股失血4.42億美元最多，東協市場則是全軍覆沒，不過，資金淨流出金額不大，多在0.1~0.5億美元之間。

雖然外資不買單，但亞股在內資買盤支撐下呈現漲跌互見，馬來西亞、菲律賓、台股、泰國四地市場上周以上漲作收，以馬來西亞股市漲幅1.07%最佳，其他三市漲幅在1%以內，另外，下跌的有印尼、越南、陸股、印度、韓國等股市，以印尼下挫1.85%墊底。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，上周FOMC決議如市場預期升息1碼至5.25%，不過新出爐的4月非農就業數據極為強勁，新增就業人數達25.3萬，遠高於市場預期的18萬人，4月失業率也下滑至3.4%，不僅低於市場預期與前值3.5%，甚至再次觸及今年1月創下的53年新低，加上平均時薪年增幅高於4.4%的預期，強勁的勞動市場使市場對於聯準會6月是否暫停升息打上問號。

葉家榮指出，根據最新芝加哥利率期貨顯示，受到區域性金融流動問題未解影響，驅使市場加深下半年降息預期，市場預料聯準會最快將於9月會議宣布降息，若後續區域性金融風波不致於擴大至金融風暴，加上近期強勁勞動市場數據顯示美國經濟仍具韌性，降息的期待將明顯降低，不過就目前地區性銀行資金流動性風波尚未平息來看，預料聯準會對利率決議態度將更加審慎。

歐洲方面，葉家榮說明，歐元區4月CPI再度升溫，歐洲央行最終決議放緩升息步伐至1碼達到3.75%，並暗示未來將採取更多行動，來抑制通膨以實現2%的通膨中期目標。值得注意的是，歐盟統計局公布歐元區3月零售銷售數據降幅超出預期，主要因受到通膨快速飆高、利率不斷上升，進而壓縮民眾可支配所得，限制家庭購買力；另一方面，領先指標歐元區4月企業活動逆勢加速擴張，其中服務業強勁的表現，抵銷了製造業的低迷不振，未來宜關注歐元區零售銷售數據是否將出現止跌跡象。

陸股方面，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，中國陸續公布的五一假期消費與旅遊大幅回升數據，其中國內旅遊出遊合計2.74億人次，年增幅高達70.83%，且相較2019年大幅成長119.09%，並創造國內旅遊收入1480.56億人民幣，而全國重點零售和餐飲企業銷售額年增18.9%，均顯示民眾旅遊及消費意願回升，預估端午、暑假、十一黃金週可望再次迎接旅遊高峰。

許智洋認為，第1季整體A股獲利年增幅2.2%，反映出疫情因素對企業的影響已逐步緩解，上市公司現金流持續改善，預估第1季A股獲利將是全年低點，並且可望逐季走高，其中因疫情影響的大消費類股獲利復甦空間較大。依據過去經驗，在獲利上行週期的過程中，A股往往有較好的表現，建議投資人可分批布局消費佔比較高的大型股。

受美股上周五大漲激勵，台股今（8）日跟進收紅，終場上漲73.5點，漲幅0.47%，收在15,699.57點。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，從經濟面來看，台經院發布3月製造業景氣燈號，由低迷的黃藍燈轉為代表景氣衰退的藍燈，日前主計處也公布台灣第1季經濟負成長3.02%，創14年新低。

綜合判斷景氣已近底部，但景氣復甦的速度仍須觀察庫存去化及外需的狀況，過往庫存調整結束隔年，企業獲利都有大幅度的跳升，加上GDP與股價具連動性，若下半年景氣回穩，對指數將有正向幫助。

廖炳焜指出，美國科技股財報要到5月底才會陸續公布完畢，FOMC會後更加劇市場對區域銀行事件及經濟的擔憂，甚至北美四大雲端服務供應商下修伺服器採購量，前景不明朗導致美股面臨修正壓力，台股量能也趨緩，外資偏保守操作，就技術面而言，大盤面臨月季線反壓，且因為歷經波段反彈後，本益比與股價淨值比皆已來到平均歷史均值上緣，短線大漲動能受限，但指數向下空間料將有限，3月中旬的低點是多重支撐區，只要年線未破之前無須太過保守。