儲能概念股續強 華城帶量創下歷史新天價

儲電概念股今（8）日續強，華城（1519）帶量強勢攻上漲停109元，士電（1503）盤中漲幅逾6%，皆創下歷史新天價，東元（1504）盤中也有近8%漲幅，另外森崴能源股價也創下1年新高，而其餘亞力（1514）、高力（8996）、中興電（1513）、駐龍（4572）等盤中皆有好表現。

華城擁有台電汰舊換新設備、強韌電網計畫、拓展變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備等題材；且同時受惠美國2.3兆美元基建計畫，對大型電力設備的需求強勁；另外，充電樁事業上，華城與不少車廠策略合作，提供CPO服務、充電樁建置等。

華城3月營收10.49億元，月增241.92%，年增84.09%，創下同期新高，第一季營收15.40億元，年增10.40%；華城指出，去年外銷市場受到缺工、運費大漲等緣故，導致交貨期遞延，預期後續也會逐步認列遞延的訂單量。

東元近年在高效馬達出貨大幅成長，電動車動力系統預期下半年海內外開始密集出貨，此外，在美國政策推動下，北美市場成長力道相當強勁，看好電動車未來市場前景，及碳中和趨勢下，美國油氣大廠的設備電氣化及廢熱回收將持續帶動高效率馬達、變頻器及節能方案。

東元3月營收55.87億元，月增21.4%、年增7.94%，為13年新高，第1季營收147.12億元，年增6.02%；東元表示，首季營收衝高主要受惠公司旗下三大事業群中的「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」維持強勁成長帶動。

士電近年積極轉型發展太陽能光電、儲能系統及電動車充電樁等綠能產業，且士電近期加碼投資泓德能源，泓德能源台南柳營建置的漁電共生及儲能案場，士電負責統包工程，該案未來總容量可達206MW（百萬瓦），是全台最大儲能案場。