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建碁營收攀17年來單季高點 股價衝漲停帶動充電樁概念股漲勢

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

宏碁集團旗下建碁（3046）受惠歐洲大型連鎖加油站及加氫站主機訂單出貨動能持續，首季營收走高，營益率站上近20年來高檔，今日股價攻高漲停鎖死至80.7元、上漲7.3元，成交量達6,849張。

建碁首季營收11.62億元，季增49.74%，年增61.61%，攀上17年來單季高點；毛利率9.4%，低於前一季及去年同期；營益率4.2%，季增2.12個百分點，年增1.96個百分點；稅後純益0.53億元，雖季減25.35%，但年增76.67%。

根據經濟日報先前報導，建碁專注於開發基礎建設適用的無風扇、寬溫、寬壓等各式工業用控制主機，提供全球客戶導入於公共建設及AIoT自動化產業應用。去年起連獲歐洲大型連鎖加油站及加氫站主機訂單，今年相關業務持續貢獻業績。

近年來，因應電動車趨勢，建碁也致力於充電樁應用發展，並成功取得美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單。今日衝高漲停，也帶動相關概念股漲勢，華城上漲逾8％，東元也漲至半根漲停，飛宏、康舒今日轉強。

充電樁概念股：建碁、華城、東元、飛宏、康舒

充電樁 漲停

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