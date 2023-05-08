建碁營收攀17年來單季高點 股價衝漲停帶動充電樁概念股漲勢

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特6日表示，美國經濟「極盛時期」即將結束，波克夏旗下「大多數」公司的盈餘都可能低於去年，並警告銀行擠兌和美國債務違約的憂慮很危險。不過他仍保有一些樂觀情緒，雖然他上季淨賣出美股，仍在伺機進場。

2023-05-08 08:40