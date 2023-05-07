母以子貴題材夯 可卡位

台股新兵將陸續報到，近來母以子貴題材正夯，聯發科、宏碁、奇鋐、華航、中天、裕隆與鴻海等均將有轉投資開花結果，法人認為，可留意相關企業轉投資公司IPO送件、上市掛牌時點，有富爸爸的新公司往往更易吸引買盤，進而推升股價，母公司同步受惠，投資人不妨留意搶搭順風車。

臺灣證券交易所開年以來持續衝刺一般板及創新板IPO業績，已有睿生光電等六家公司掛牌交易，2月董事會通過華安、虎航-創申請上市案，在3月董事會過關的是走著瞧-創，緊接著4月通過達發、倚天酷碁-創、六方科技-KY，累計已達六家；另有鑽石生技、富世達分別在5月3日、5日通過上市審議委員會審查。

除證交所年度IPO目標達成率佳，另一亮點是今年來過關的上市新兵大多有富爸爸背景。虎航-創最大股東是華航，持股78.41%，旗下華信航空也持股3.86%，合計控制股權超過八成；達發科技、倚天酷碁-創，背後來頭都不小。

興櫃股王達發科技是聯發科持股76.45％的子公司，達發科技在通過上市審議委員會審核後股價一度最高衝到719元波段新高，超車母公司聯發科股價，然5月來兩家走勢相悖，聯發科股價再度高於達發。倚天酷碁-創是宏碁持股65%的轉投資，預計10日辦理掛牌前業績發表會。

鑽石生技背後股東更是集合生技、創投、金融業大咖，不僅中天持股28.76%、合一持股15.93%、台新創投持股9.66%、富邦金控創投4.98%，更有富邦集團台灣大哥大董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興各持股14.33%，潤泰集團旗下四家投資公司合計持有11%，在去年登錄興櫃當天股價創下飆漲七倍紀錄，後續轉上市之路備受期待。

轉軸零件大廠富世達，產品應用涵蓋各大廠折疊手機、筆記型電腦、平板電腦等，大股東是近期股價飆新高的散熱大廠奇鋐，持股達19.2%；富世達近期股價也受到IPO消息面激勵，5月5日盤中寫下250元新高價紀錄，收盤成交價為245元。

創新板上，今年最重量級個股的是鴻華先進，近日傳出本季將遞件申請創新板，有機會下季掛牌，大股東為鴻海持股51%、裕隆49%。當中以裕隆股價受惠最多，法人表示，裕隆今年三大題材分別是轉投資的鴻華先進即將在創新板掛牌，其次為新店裕隆城開幕，三為納智捷電動車n7今年底前將開始交車。