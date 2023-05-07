董監改選概念 受矚目

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

進入上市櫃公司股東會旺季，董事改選雖是大股東之事，卻更攸關小股東權益。今年有563家公司改選董事，話題最強的莫過於有經營權之爭的泰山、國票金新光金

依公司法規定，董監事每三年改選一次，通常董事持股偏低、股價淨值比低於一倍的公司即可能引爆董事會改組。法人表示，以時程看，董監改選引動的買盤大多已告一段落，意味化身假外資等推升股價力道下降，取而代之的是收集股東常會出席委託書大戰，小股東交出委託書前可別只看股東會紀念品好壞，還要睜大眼選擇未來能好好經營公司的一方。

國票金的公司派與耐斯集團爭議，然傳聞已在政院高層協調下，先行偃兵息鼓；新光金也出現大股東間董事席次改選戰，以吳東進為首的公司派，及大股東洪士琪為主的改革派為主，讓今年改選充滿不確定性。

股東會紀念品 新光金 國票金

延伸閱讀

龍邦批街口投資案違法 泰山：若造成損害循司法究責

龍邦指街口投資案違法只為掏空 泰山：程序合法

台新金今年發股利0.93元 法人認為有利於新光金小股東支持改革派

為何賣全家買虧損街口？泰山：該公司穩定獲利 正造橋鋪路非虧損

相關新聞

母以子貴題材夯 可卡位

台股新兵將陸續報到，近來母以子貴題材正夯，聯發科、宏碁、奇鋐、華航、中天、裕隆與鴻海等均將有轉投資開花結果，法人認為，可...

董監改選概念 受矚目

進入上市櫃公司股東會旺季，董事改選雖是大股東之事，卻更攸關小股東權益。今年有563家公司改選董事，話題最強的莫過於有經營...

股海自由行／更多小股邁向千金之路

上次專欄標題「政策題材股，內資追逐要角」，主要討論「軍工、儲能、生技」三大類，也點出台積電今年每股純益（EPS）32元，...

MSCI季度調整 12日揭曉

MSCI（明晟）半年度指數權重調整將於台北時間5月12日凌晨公布，並在5月31日尾盤生效，法人機構根據第1季台股表現、個...

營收雙增族 抗震指標

美聯準會如預期升息1碼並暗示暫停升息，法人預估，台股焦點回轉基本面，時值4月營收密集出爐，4月營收年月雙增個股如信邦（3...

超微概念股 資金卡位

超微（AMD）傳出將與微軟（Microsoft）合作開發人工智慧（AI）晶片，股價應聲強彈6.1%收86.6美元，祥碩（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦