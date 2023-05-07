董監改選概念 受矚目

進入上市櫃公司股東會旺季，董事改選雖是大股東之事，卻更攸關小股東權益。今年有563家公司改選董事，話題最強的莫過於有經營權之爭的泰山、國票金、新光金。

依公司法規定，董監事每三年改選一次，通常董事持股偏低、股價淨值比低於一倍的公司即可能引爆董事會改組。法人表示，以時程看，董監改選引動的買盤大多已告一段落，意味化身假外資等推升股價力道下降，取而代之的是收集股東常會出席委託書大戰，小股東交出委託書前可別只看股東會紀念品好壞，還要睜大眼選擇未來能好好經營公司的一方。

國票金的公司派與耐斯集團爭議，然傳聞已在政院高層協調下，先行偃兵息鼓；新光金也出現大股東間董事席次改選戰，以吳東進為首的公司派，及大股東洪士琪為主的改革派為主，讓今年改選充滿不確定性。