市場消化總經數據，台指期夜盤盤上震盪，法人指出，目前短、中期均線漸形成糾結狀態，而月線下行趨勢恐壓抑台股表現，後續待美國重要數據、財報公布後，觀望氛圍緩解，大盤可望有更明確的方向走勢，短期預期為大區間震盪整理格局。

三大法人賣超7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少539口至15,164口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少657口至17,756口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,405口至10,492口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,000點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.13。VIX指數下跌0.17至15.04。整體選擇權籌碼面偏多。