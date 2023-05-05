台股觀望氣氛濃厚 本周量價齊揚人氣股吸引短多關注
景氣春燕延遲到來，台股近期反彈至季線附近追價乏力，淪為個股題材表現，投資專家表示，元太（8069）、廣達、美時、中信金等本周量價齊揚，且獲法人買盤挹注的人氣股，股價率先表態，可望吸引短多關注。
台新投顧副總經理黃文清指出，5月中旬前適逢4月營收、第1季財報密集公布期，由於電子業庫存仍處於去化階段，個股評價勢必再度面臨考驗，市場觀望氣息自然濃厚，但基本面落底，或利空已提前反應的質優公司，有機會吸引聰明前提前卡位。
篩選本周量增、價漲，且獲得法人買超4億元以上個股，包括元太、廣達、技嘉、美時、奇鋐、大亞、台康生技、統一超、中信金、嘉澤、研華、東元、M31、第一金、彰銀等，涵蓋電子、傳產、金融等三大族群。
大型本國投顧指出，雖然台股月線已經下彎，造成上檔壓力不輕，但季線仍呈現上揚，有助增強多頭支撐力道，此時不宜再出現連續中長黑，否則整理期勢必加長，所幸本波並未跌破前波低點15,186 點，近日抗跌性越來越強，現階段操作應善設停損停利，切忌追高殺低。
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