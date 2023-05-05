股東會旺季 集保結算所「股東會視訊會議平台」服務升溫

配合金管會政策及因應數位趨勢潮流，集保結算所在主管機關支持及指導下，於去年建置的「股東會視訊會議平台」(eMeeting)，在今年4月已經順利完成福邦證券、合一生技、中天生技及系統電子等四家公司的視訊輔助股東常會服務。隨著股東會旺季到來，eMeeting平台提供發行公司股東會視訊會議服務也開始升溫，今年共計96家公司使用。

集保結算所統計，eMeeting平台進入密集使用的高峰，5月將有43家、6月將有49家公司使用，今年eMeeting前三大熱門日期的家數，為5月31日11家，5月30日及6月16日各七家，今年使用的96家公司中，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業，共襄盛舉，展現高度公司治理暨數位化行動。

集保結算所經理黃蓁蓁表示，股東會旺季期間，因應公司召開股東會使用eMeeting平台，集保結算所特別設置戰情室，全程監控連線狀況及最大使用流量，確保每場視訊會議連線穩定，並即時掌握各場次連線狀況，以確保發行公司視訊股東會議順利運作。

黃蓁蓁也呼籲，各發行公司股東除了可以使用電子投票有效的行使股東權利外，如想同步參與股東會進行或議案討論，可登記使用eMeeting平台，就能以視訊方式參與股東會，並可線上觀看直播、提問及進行投票，操作方式另可參考集保結算所「股東會視訊會議平台」相關說明，充分落實股東行動主義。

「股東會視訊會議平台」網站：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html