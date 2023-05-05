中鋼推動集團溫室氣體盤查及生物多樣性議題

中鋼(2002)今(5)日召開董事會通過，執行集團溫室氣體盤查及生物多樣性議題推動情形。

一、中鋼集團溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形

臺灣證券交易所為配合金管會上市櫃公司永續發展路徑圖的規劃，請各上市公司分別於2022年第2季底前及2023年第1季底前完成母公司及集團(包含各子公司)的溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，後續將執行進度按季提報董事會控管。

中鋼自2012年起即逐年執行溫室氣體盤查與查證作業至今，集團子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃亦已於2023年第1季提報完成，未來執行進度將按季提報董事會控管。

二、生物多樣性議題推動情形

中鋼為落實生物多樣性承諾，委託中山大學生物科學系於2022年11月至2024年10月，每季一次調查小港廠區及高雄公園(中鋼認養該區域植栽養護)的生態多樣性。未來將應用該計畫完整調查結果建置廠區生態物種基線資料，作為建立指標物種參考，並由研究團隊協助提供後續生態檢核項目及運用環境友善措施，維持生態平衡，達到生物多樣性指標「零淨損失(No Net Loss, NNL)」的目標。