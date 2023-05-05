MSCI 季度調整12日凌晨將公布 這兩檔納入成分股機會高

MSCI 季度調整預計在台北時間5月12日凌晨公布結果，並在5月31日盤後生效，統一投顧研判認為，台股權重小幅調降，至於成分股部分，緯創（3231）、創意（3443）納入MSCI成分股機會高，穩懋（3105）、巨大（9921）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

MSCI 季度調整結果將公布，統一投顧研究部根據今年第1季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動研判，由於4月台灣加權指數及MSCI台灣指數分別下跌2.9%及3.4%，表現位居後段，考量台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，研判台股權重恐小幅調降。

統一投顧表示，回顧4月新興國家股市的表現，以印度、俄羅斯、印尼指數表現較佳；MSCI台灣指數下跌3.4%，位居新興市場後段，表現相對弱勢。

統一投顧指出，根據今年第1季個股的表現，市場排名前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有緯創、創意、裕融（9941）、信驊（5274）、嘉澤（3533）、東元（1504）、合一（4743）、聯華（1229）等；考量市值變化及落後成分股抽換，預期緯創、創意在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

統一投顧進一步分析，觀察 MSCI 新興市場指數前十大成分股變化，中國大陸企業占前十大中的4家、印度占3 家，不過台積電（2330）市值仍持續位居於首位，且台積電第1季股價止跌回升至500元之上，所占權重由前一季 6.28%上升至6.57%。

另外，觀察最新市值排名，穩懋及巨大落至百名外，排名分別為115名及111名，且外資持股比率仍持續下降，需提防有遭到移除的風險。