快訊

鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

MSCI 季度調整12日凌晨將公布 這兩檔納入成分股機會高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI 季度調整預計在台北時間5月12日凌晨公布結果，並在5月31日盤後生效，統一投顧研判認為，台股權重小幅調降，至於成分股部分，緯創（3231）、創意（3443）納入MSCI成分股機會高，穩懋（3105）、巨大（9921）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

MSCI 季度調整結果將公布，統一投顧研究部根據今年第1季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動研判，由於4月台灣加權指數及MSCI台灣指數分別下跌2.9%及3.4%，表現位居後段，考量台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，研判台股權重恐小幅調降。

統一投顧表示，回顧4月新興國家股市的表現，以印度、俄羅斯、印尼指數表現較佳；MSCI台灣指數下跌3.4%，位居新興市場後段，表現相對弱勢。

統一投顧指出，根據今年第1季個股的表現，市場排名前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有緯創、創意、裕融（9941）、信驊（5274）、嘉澤（3533）、東元（1504）、合一（4743）、聯華（1229）等；考量市值變化及落後成分股抽換，預期緯創、創意在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

統一投顧進一步分析，觀察 MSCI 新興市場指數前十大成分股變化，中國大陸企業占前十大中的4家、印度占3 家，不過台積電（2330）市值仍持續位居於首位，且台積電第1季股價止跌回升至500元之上，所占權重由前一季 6.28%上升至6.57%。

另外，觀察最新市值排名，穩懋及巨大落至百名外，排名分別為115名及111名，且外資持股比率仍持續下降，需提防有遭到移除的風險。

MSCI 台積電

延伸閱讀

千金股回神 台股守住15600點週線收紅

台股由紅翻黑 法人：這三利空消息會壓抑指數表現

Fed決策效應熱錢有望回流 台股將有新一波資金動能

台股收漲55點 法人：後續看蘋果財報、月線壓力

相關新聞

千金股回神 台股守住15600點週線收紅

台股今天一度翻黑，在台積電重返500元、千金高價股回神帶動下，指數終場收在15626.07點，漲17.04點，守住156...

台積電站穩500元 台股漲17點收15,626點

台股大盤於平盤附近震盪，櫃買指數站上月線，中小型股輪番表現，台股今(5)日終場收盤為15,626.07 點，上漲17.0...

國巨登500元華新科衝百元 網友喊「被動元件救了台股」

台股今（5）日開高走低，盤中一度翻黑下滑至15,578.67點，高低點差距超過百點，強勢的軍工股、綠能相關族群等出現壓回...

台股早盤漲逾40點 台積電開盤站回500元

台股今（5）日開盤上漲18.9點，開盤指數15,627.93點，早盤漲逾40點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價5...

5/5【早晨財經速解讀】升夠了還是升多了?聯準會態度解析 蘋果iPhone銷量反彈 900億庫藏股拉股價?

美國股市周四收跌，PacWest Bancorp暴跌51%，因其研究戰略選項的行動加深外界對美銀行業健康狀況的擔憂，衝擊地區性銀行股以及摩根大通、富國銀行和其他主要金融股。

台股上漲17.04點 三大法人賣超7.33億元

台股今（5）日開高走低，大盤指數盤中翻黑一度下滑至15,578.67點，11時過後約落在平盤上下遊走，不過，在電子股、金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦