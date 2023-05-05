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首季財報轉盈 信昌電爆量飆漲停、華新科衝百元關

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

被動元件股首季財報陸續公布，華新集團旗下被動元件公司華新科（2492）、信昌電（6173）、佳邦（6284）首季財報都較前季虧轉盈，激勵今（5）日股價表現，信昌電跳空以漲停42元開出後鎖死，華新科衝百元關，盤中大漲逾8%、佳邦漲幅逾3%。

華新科第1季營收78.24億元，營業毛利10.49億元，營業利益1.09億元，稅後純益2.75億元，每股純益0.57元，較去年第4季的虧損轉盈；華新科董事會也決議，去年度股利將配發2.4元現金股利。

信昌電第1季營收8.79億元，營業毛利1.73億元，營業利益1.14億元，稅後純益1.49億元，每股純益0.87元，較前季轉盈；董事會決議去年度股利將配發1.2元現金股利。

佳邦第1季營收14.5億元，營業毛利3.51億元，營業利益1.07億元，稅後純益0.8億元，每股純益0.57元，較前季轉盈；董事會決議去年度股利將配發1.7元現金股利。

第1季獲利轉盈，推升今日股價強漲，信昌電跳空以漲停42元開出後鎖死，盤中成交量超過1,600張，遠高於昨日一整天的85張成交量，市價及漲停排隊買單超過3,900張。

華新科早盤以96.2元開高後走高，一度衝達102元，再站上百元關卡，盤中漲幅逾8%；佳邦以55.6元開出一度拉升至58.8元，盤中漲幅逾3%。

股利 華新科

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