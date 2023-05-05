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Fallen Angel 債券CP值勝出 法人：市場震盪下的避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國Fallen Angel債券指數CP值居冠
美國Fallen Angel債券指數CP值居冠

台新投信表示，Fallen Angel債券擁有價格成長機會及違約率低雙優勢，擁有絕佳的CP值，根據統計，Fallen Angel債券指數自2005年成立以來，報酬/風險比高達0.8，高於投資等級複合債、非投資等級債、新興市場債、美國大型股、美國小型股以及新興市場股，投資組合加入Fallen Angel債券更能增加勝率。目前全球正面臨通膨及升息黑天鵝侵擾，且美國Fallen Angel債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是危機入市最佳良機。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，雖然美國企業盈餘下滑，但資產負債表仍相當健全，表示降評活動增加，但違約率不會大幅攀升，預估2023年將有400-500億美元的Fallen Angel債券，增加投資機會。市場預期聯準會可能再升息一碼與近期SVB倒閉事件，拖累近期Fallen Angel債券表現，但收益率相對提高，目前收益率為7.71%，此外，企業資產負債表健全的情況下，違約率不高，利差具吸引力，目前約為377bps。長期來看，即使企業盈餘面臨挑戰，未來幾年降評活動可能增加，但也可以獲得更多Fallen Angel債券的投資機會。操作上建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

李怡慧表示，美國 Fallen Angel指數整體平均信評為BB；反觀美國非投資等級債指數平均信評為B；此外，美國Fallen Angel 債券過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％；美國Fallen Angel債券長期違約率比一般美國非投資等級債低，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高；因此，長期來看，美國FallenAngel債券長期收益率亦勝出一般美國非投資等級債。

美國 債券

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