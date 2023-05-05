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台股早盤漲逾40點 台積電開盤站回500元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股今（5）日開盤上漲18.9點，開盤指數15,627.93點，早盤漲逾40點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價500元。法人表示，指數仍有挑戰月線的實力，投資人可選股不選市，短打產業成長趨勢、政策受惠、財報營收亮麗股；賣出供應鏈庫存去化不佳、股價短線漲幅大、法人連賣股。

國泰證期研究部說，台股短線雖然量能不足，盤勢呈現反彈結構，但短線反彈格局仍未結束，指數仍有挑戰月線的實力。投資人須留意當指數反彈至月線 15,709 點時，大盤是否 有機會帶量站穩，若無法補量整體反彈氣氣將告一段落；反觀店頭市場，盤面明顯優於集中市場的表現，中小股仍具備表現機會，周四櫃買指數收盤指已經站穩月線反壓，且量能也回到 5 日、10 日均量之上，顯示近期反彈仍未結束。

富邦投顧說，操作策略方面，投資人可選股不選市，短打產業成長趨勢、政策受惠、財報營收亮麗股；賣出供應鏈庫存去化不佳、股價短線漲幅大、法人連賣股。

周四(4日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌286.5點、跌幅0.86%，那斯達克指數下跌0.49%，標準500指數下跌0.72%，費半指數下跌0.53%。

群益投顧說，PacWest傳出求售，重燃市場憂慮，區域銀行重挫拖累，四大指數同步收黑。台ADR部分，台積電漲0.96%。蘋果盤後公布財報，營收獲利優於預期，宣布買900億美元庫藏股，股價上漲逾2%。

三大法人周四集中市場合計賣超13億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超32.3億元，投信買超18.3億元，自營商(自行買賣)買超9.3億元，自營商(避險)賣超8.4億元。

在法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 4,723 口，未平倉淨多單回升至 18,413 口，而自營商則是減碼期貨多單 103 口。另外在選擇權未平倉部分，5月份月選的買權最大未平倉16,000點，而賣權最大未平倉則為15,000點的位置。

周四台指期在聯準會利率決議後，未跟隨美股走弱，開盤開低走高，回補開盤跳空缺口，再次挑戰季線位置後買盤縮手，終場於季線之下收紅，成交量能較昨日回升，顯示於市場對於聯準會結果於風險偏好上未明顯降溫，電子期上漲0.35%，金融期上漲 0.42%，電金同步走強，台積電上漲0.4%，未能收復500元大關，盤面生技醫療、醫材族群表現強勁，本週關注非農就業人數。

台積電

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