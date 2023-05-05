肥貓現形 418家公司須揭露高層薪酬

股東會旺季即將到來，金管會昨表示，上市櫃公司因違反「肥貓條款」，今年至少有四一八家上市櫃公司編製年報，須揭露酬金資訊。

金管會官員昨指出，必須揭露董監薪酬的六大態樣，包括最近三年度財務報告曾虧損，但最近年度已有稅後淨利且足以彌補累積虧損者可豁免；公司治理評鑑結果屬最後一級距，或最近年度曾遭變更交易方法、停止買賣或終止上市櫃；最近年度董事監察人持股成數連續三個月不足；最近年度任三個月董事監察人平均設質比率大於百分之五十；全體董事監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事監察人酬金超過一五○○萬元；非主管全時員工薪資平均未達五○萬元。

金管會統計，今年符合第二種樣態，須揭露董監與前五位酬金最高主管薪酬，共有四一八家公司。