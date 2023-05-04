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超微AI長期動能樂觀 法人點名兩檔供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
晶片大廠超微（AMD）。路透
晶片大廠超微（AMD）。路透

超微（AMD）公布上季財報達標、但本季財測低於預期，法人樂觀看待，在ChatGPT風潮引領下，人工智慧帶來的長期動能無虞，點名推薦台積電（2330）、嘉澤等兩檔供應鏈。

超微公告上季營收53.5億美元，毛利率50%，每股稅後純益（EPS）0.6美元，營收及毛利率符合預期，EPS小幅優於市場預期；各產品線方面，Data Center與Client表現較弱，Gaming與Embedded業務相對較佳。

雖然預期本季Data Center與Client業務可望出現季節性增長，但預估將被下滑的Gaming與Embedded業務抵消，整體看來，預計下半年Data Center業務將有較大增長，Client業務維持今年PC市場TAM將下滑約一成預期，第1季為市場及公司營運底部，第2季將逐漸好轉，下半年迎來季節性復甦。

近來ChatGPT帶動AI議題熱度攀升，投顧法人預期，日常生活的AI應用可望逐漸落地，雖目前仍以輝達（NVIDIA） 占有絕對優勢，但超微首款結合GPU及CPU的產品MI 300將在下半年上市，是超微所推出複雜程度最高的處理器。

法人指出，超微對自身產品在AI應用的布局充滿信心，未來將可滿足雲端客戶相關需求，預計今年第4季將可開始貢獻營收，明年挹注程度更為顯著，扮演超微堅實後盾的晶圓代工廠台積電，以及受惠伺服器規格升級的連接器廠嘉澤中長期展望正向。

超微 台積電 嘉澤

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