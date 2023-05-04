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散熱模組升規帶動ASP走揚 股價群起強漲

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

AI題材全球熱炒，除激勵台系相關AI概念股深受買盤追捧外，近來市場焦點開始轉向AI的受惠產業散熱模組族群，帶動今（4）日奇鋐（3017）勁揚7.6%、收盤價創歷史新高，建準（2421）、尼得科超眾等也紛紛大漲，表現相當亮眼。

自從ChatGPT橫空出世以來，全球開始熱炒AI題材，激勵以硬體為主的台系相關供應鏈紛紛強揚，從晶圓代工、IP矽智財、伺服器、高速傳輸、電供、散熱等族群，無一不是買盤青睞的焦點，帶動泛AI概念股成為台股新的護國神山。

其中在散熱領域，法人指出，主要受惠原因除AI伺服器未來幾年將出現革命性的應用與硬體規格升級外，更重要的是，因應AI伺服器CPU與GPU的熱功耗不斷上升，解熱需求更是不斷大舉上揚，成為散熱模組族群受青睞的主因。

事實上，不論是Intel、AMD、或nVidia，新AI伺服器處理器或GPU功耗普遍較前代大增三成以上，300W或350Ｗ已成常態，帶動伺服器解熱設計由300W-400W跳增至800W-1000W，有助於整體散熱模組平均單價（ASP）的提升。

而外資摩根士丹利最新出爐的報告中，也直指市場對於人工智慧的大量投資，將對散熱模組產業帶來長線的發展機會，因此全面調升相關台廠評等及目標價。

如奇鋐升至「優於大盤」，目標價大升至200元；雙鴻（3324）升至「中立」、目標價大升至260元；建準雖維持「中立」評級，但目標價也大升至58元，激勵相關個股今日股價紛紛強勢表態。

伺服器 概念股

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