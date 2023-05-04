暫停升息前夕 新光投信：四大趨勢買點趁現在

今年第2季進入Fed「暫停升息」政策宣布前夕，歷史經驗來看，美股進入升息尾聲，甚至降息階段，成長股表現往往優於價值股，股價具相當漲升空間，法人表示，投資人可聚焦半導體、電動車、AI、生技醫療4大趨勢造浪主題，掌握下世代科技成長股中長線的爆發潛利，並分別根據積極型、穩健型、與保守型投資人提出投資建議。

聯準會5月升息1碼後，暗示全球金融市場可望停止升息，維持一段高利率投資環境，新光投信投資管理處資深協理吳文同建議，投資人可趁美國宣布暫停升息前夕，開始逢低卡位具防禦題材的生技醫療基金，或具趨勢造浪利基的半導體、電動車、人工智慧等大型股票基金或ETF，提早布局，可以把握市場提前反應貨幣政策由緊縮到放緩的投資先機，預估在降息前也會有較佳的表現空間。

如果投資人傾向穩健型配置，亦可考慮全球多重資產型基金，該類基金投組以兼顧優質股債資產方式，透過投資團隊主動管理，亦能掌握全球股債多元市場獲利輪動機會；如果投資人偏向保守型配置，在全球固定收益市場中，升息末段環境下，適合增加長天期債券配置，其中，以信用風險表現較佳的美國公債與具有穩定現金流，營運穩定高、對於景氣波動的抗跌性高的電信債，也是優先選擇。