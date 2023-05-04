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政策加持下生技股大吸金、8檔飆上漲停 這檔更創下天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國家生技研究園區今（4）日起一連兩天舉辦第三屆「招商暨人才與技術媒合會（Demo Day）」，吸引逾500位投資人參與，在政策的加持下，生技股強力吸金，成為盤面上強勢族群，8檔上市櫃生技股漲停作收，其中，明達醫（6527）更飆上歷史天價。

第三屆「招商暨人才與技術媒合會（Demo Day）」今年聚焦「產業跨域」與「資源鏈結」雙主軸，吸引近50家生醫新創公司、學研團隊展出，逾500位海內外企業、投資者、創投、加速器及天使投資人共襄舉，並促成超過30組國際媒合會談。

另外，媒合會也匯集生技中心、國家實驗動物中心及十餘家生技製藥公司，共提出近百項職缺，網羅優秀創新研發領域人才，或有志投入生技產業的明日之星。

生技醫療是國家重要政策，政策題材讓生技股持續吸引市場資金進駐，台股集中市場今（4）日開低走高，盤中翻紅收在15,609.03點，上漲55.62點，櫃買市場則是收在212.42點，上漲1.12點。

上市櫃各類股中，生技股表現亮眼，集中市場生技股收漲1.01%，櫃買市場生技股則是收漲2.21%，漲幅領先其他各類股，統計有上市的和康生（1783），上櫃的訊聯（1784）、創源（4160）、聿新科（4161）、久裕（4173）、明達醫、奈米醫材（6612）、盛弘（8403）等，合計8檔上市櫃生技股以漲停板作收。

明達醫產品包括全自動眼底照相機、OCT、眼壓計，及醫療耗材的代理及服務； 3月營收0.86億元，月增17.82%，年增66.66%，累計第1季營收2.07億元，年增51%，雙創歷史新高，預估第2季業績可望持續成長，全年成長目標為雙位數；明達醫今日以93元開高後快速衝上漲停95.7元鎖死至收盤，股價創下歷史新高。

生技股王保瑞（6472）盤中也曾觸及漲停842元，終場收在837元，上漲71元，漲幅9.26%，重新站上800元關卡價，逼近歷史高點的850元。

上市櫃生技股各擁題材上漲，不過，濟生（4111）卻是開低走低重挫至跌停31.5元鎖死，表現弱勢。

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