台股開15,548點 台積電漲1元開497元

台股今（4）日開盤下跌5.39點，開盤指數15,548.02點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價497元。投顧法人表示，FOMC後大盤有機會走出趨勢，投資人需觀察大盤是否止穩且電子股成交比重是否回升，可看大做小，盤勢若止穩可優先觀察政策概念、內需等非電族群。

群益投顧說，FOMC後大盤有機會走出趨勢，季線成為短線多空的分水嶺，美國銀行倒閉危機，加上AMD盤後大跌，除了聯發科撐盤，電子、航運普遍弱勢，終場下跌83點，再度失守季線。

操作策略上，在跟隨美股反應早盤賣壓宣洩後，逐步觀察是否大盤止穩且電子股成交比重回升，投資人可看大做小，盤勢止穩優先觀察政策概念、內需等非電族群。

周三(3日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌270.26點、跌幅0.8%，那斯達克指數下跌0.46%，標準500指數下跌0.70%，費半指數下跌1.32%。

群益投顧說，美股尾盤回吐稍早升幅，Fed如預期升息一碼，並暗示暫停緊縮，在鮑爾發言之際，四大指數回吐稍早升幅全數收黑，標普板塊以能源表現最差。超微AMD收盤挫9.22%，表示毛利率復甦取決於PC的反彈；高通Q2手機晶片營收年減17%，Q3財測遜色，盤後挫6.6%。

三大法人周三集中市場合計賣超 113.2 億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超91.1億元，投信買超6.3億元，自營商(自行買賣)買超7.5億元，自營商(避險)賣超35.9億元。

在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單411口，未平倉淨多單下降至13,690口，而自營商則是加碼期貨多單 223 口。另外在選擇權未平倉部分，5月的月選買權最大未平倉16,000點，而賣權最大未平倉則為15,000點的位置。

統一期貨說，周三台指期跟隨美股走弱，未能站穩季線，終場於季線之下收黑，成交量能持續量縮，顯示於市場對於近期事件越趨謹慎，電子期下跌0.56%，金融期下跌0.2%，電金同步走弱，台積電下跌1%，失守500元大關，盤面以航運股，如長榮、萬海領跌，本周關注蘋果財報結果，與非農就業人數。