美升息1碼！專家曝：跌深股成資金避風港 廣達入列

聯準會（Fed）如預期宣布「升息1碼」，目標區間升至5%～5.25%，該利率是從去年3月起，連續第十次升息，也是2007年8月來最高水準。專家指出，結果符合美市場預期，因此美股只有小跌，而在台股方面，外資仍持續賣，昨天賣出90億，不過多單有萬口、也不全大賣，部分股價拉回幅度較深的個股（跌深股）儼然成為市場資金的避風港。

專家指出，5月天股市本就沒有太high，所以投資人建議保守一下，若要挑選適合標的，建議可觀察法人及外資到底敲進哪檔股票。據了解，三大法人昨（3）日買超前十大個股，分別有6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股，而她看好的代工廠廣達（2382）也在名單中，其股價昨收89.30元，跌0.30元、跌幅0.33%，三大法人買超4915張，累積已連買超3日。

專家認為，市場不應管升不升息，謝恩瑋那不是重點，重點在經濟景氣和財報和金融體系的變化，像摩根士丹利證券近日就將廣達升評至「買進」，並列為投資首選，由此可見趨勢股、有實力的避險股，都仍是可以買進，而她自己這周靠廣達就已賺進10萬，在這個5月天能賺到這麼多就該偷笑了。

據了解，廣達近5日股價最低點落在4月26日的82.3元，而最高點則是5月2日的90元，價差達7.7元。專家透露，目前走勢都是在跌深後的回彈行情，且大多只是將去年的空缺持續補回，自己過去還不太懂行情時，曾操作失誤賠了很多，但也因此學到不少東西，建議投資人應當見好就收。

專家重申，早盤股價彈升，多會先找「空方」賣點，而尾盤時發生的反彈，自己就會朝多方回升的方向來思考，不過若個股回檔震盪時，爆出大量破線，那就要特別小心人去樓空的風險，而針對趨勢股軍工、替代能源、重工儲能、生技製藥等類股，希望能夠繼續撐盤。

三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股，第1為IC載板欣興（3037），買超8302張、連3買，第2為長榮航（2618）、第3為開發金（2883）。第4為鴻海（2317）第5名為聯電（2303），第6為台耀（4746）、第7為宏碁（2353）、第8為廣達（2382）、第9為中信金（2891）、第10為致伸（4915）。