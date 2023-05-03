證交所辦免費金融知識講座 歡迎民眾踴躍報名

臺灣證券交易所在金管會指導下，在各地社區大學主辦金融知識理財講座，課程完全免費，歡迎對理財有興趣的民眾報名參加！證交所於今年4月至12月預計辦理50場次，講座內容豐富，包括：金融知識基礎系列，金融知識進階系列以及樂齡主題，以輕鬆活潑、淺顯易懂之方式傳達給社會大眾，講師邀請產、官、學界財金專家，透過深入淺出的說明，讓民眾接受金融、瞭解金融，進而運用金融，創造健康的富足人生。

金融知識基礎系列涵蓋主題有，退休理財大解析、證券商品報你知-ETF、ETN與權證、掌握證券市場新制度-零股交易、定期定額投資與實用網路資訊、證券市場投資入門、理財與報稅；金融知識進階系列則包括，解讀技術分析中的投資密碼、後疫情時代投資趨勢、金融科技最新應用、看懂財務報表的秘訣、ESG投資與永續金融；有關樂齡理財怎麼做、提高防詐意識，小心網路投資詐騙，則是在樂齡主題的講題之中。

5月1日課程於中山社區大學辦理，在正式課程開始之前，證交所與大家分享最新的證券金融市場與民眾切身相關的制度發展，另外因為近期金融詐騙猖獗，亦提醒大家小心各種詐騙手法，例如社群媒體崛起，有許多不肖人士利用臉書、LINE邀投資人加入投資討論群組，或是有心人士假藉區塊鏈、虛擬通貨以吸引資金等；同時請大家注意違約交割的後果、避免成為人頭戶等。

證交所同時宣導證券市場新制度，今年7月3日即將調整產業分類，由現行29項產業類別，新增四類「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」為33類，讓投資人聚焦新經濟及具特色產業，除可快速取得產業訊息及搜尋投資標的，類股的資訊揭露透明度提高，亦可更精確掌握產業脈動的市場消息。

此外，證交所也非常重視環境、企業的永續發展，發展多元ESG商品讓投資人選擇，另建構ESG資訊平台，整合資訊讓投資人進行決策參考；還有，近期積極推動創新板，讓民眾有機會參與擁有「關鍵核心技術」及「創新元素的創新企業掛牌」的新創公司投資。

今年度尚有多場社大講座將陸續於全國各地開辦，各場次時間及地點公告於「2023年金融知識普及計畫：投資未來系列～社區大學講座」專區，由於名額有限，提醒有興趣參加活動學員提早完成報名，以保留上課名額。